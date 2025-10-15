Ρονάλντο: «Τα λέμε τον Νοέμβριο - Περήφανος γι' αυτό το μοναδικό ρεκόρ»

O Κριστιάνο Ρονάλντο λίγες ώρες αφού έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Μουντιάλ έκανε την δική του ανάρτηση.

Το βράδυ της Τρίτης, η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ουγγαρία, σε αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ξανά ο πρωταγωνιστής. Σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του, φτάνοντας τα 41 συνολικά σε προκριματικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, αριθμός που τον έκανε τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της διαδικασίας.

Λίγη ώρα μετά το παιχνίδι, ο Πορτογάλος έκανε post στον λογαριασμό του στα Social Media στο οποίο έγραψε:

«Δεν είναι μυστικό ότι η εκπροσώπηση της εθνικής ομάδας σημαίνει πολλά για μένα και είμαι πολύ υπερήφανος που πέτυχα αυτό το μοναδικό ρεκόρ για την Πορτογαλία. Ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν να φτάσω εδώ. Τα λέμε τον Νοέμβριο για να ολοκληρώσουμε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου».