Το κουίζ του Παναθηναϊκού ενόψει Άρη (pic)

Με αφορμή το επερχόμενο ματς του «Κλ. Βικελίδης», η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ένα μικρό κουίζ για τους ακολούθους της στα social media.

Μετά την διακοπή του Πρωταθλήματος, οι «πράσινοι» επιστρέφουν στην δράση αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Άρη, σε ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας για την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Το «Τριφύλλι» λοιπόν δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με την ενδεκάδα από τον αντίστοιχο αγώνα της σεζόν 2008-09, από την οποία όμως απουσιάζει ένας παίκτης.

Έτσι, οι φίλοι του συλλόγου καλούνται να βρουν ποιος ήταν εκείνος που συμπλήρωνε το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού και να απαντήσουν στα σχόλια.

Δείτε την ανάρτηση: