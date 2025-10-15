Συνεχίζει ως το μεγάλο φαβορί για το βραβείο Golden Boy Web 2025 ο Μουζακίτης!

Ο Χρήστος Μουζακίτης φιγουράρει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας για την ανάδειξη του Golden Boy Web 2025, ξεπερνώντας τεράστια ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού βρίσκεται στην κορυφή της ψηφοφορίας για την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web 2025 της ιταλικής «Tuttosport», αφήνοντας πίσω του μεγάλα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Κάθε μήνα δημοσιεύεται μια νέα λίστα υποψηφίων από τα 25 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, με τους φιλάθλους να ψηφίζουν τον αγαπημένο τους ποδοσφαιριστή, έχοντας ως βάση τη δημοτικότητα, την επιρροή στα social media και τη σχέση του με το κοινό.

Μετά την ολοκλήρωση των πέντε μηνιαίων γύρων των ψηφοφοριών, ακολουθεί ο μεγάλος τελικός που αναδεικνύει τον νικητή της χρονιάς που θα κατακτήσει το σχετικό βραβείο.

Ο Χρήστος Μουζακίτης από την αρχή κατέχει τα ηνία της σχετικής ψηφοφορίας και βρίσκεται πολύ κοντά σε μία τεράστια διάκριση τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι νικητές των προηγούμενων ετών:

2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)

2023: Τζουντ Μπέλινγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

2022: Νίκολα Ζαλέβσκι (Ρόμα)

2021: Καρίμ Αντεγέμι (Σάλτσμπουργκ)

2020: Ανσού Φάτι (Μπαρτσελόνα)

2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ)

2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Ρόμα)