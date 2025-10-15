Βανκούβερ FC: Πήρε εισιτήριο για το Champions Cup ενώ είναι τελευταία στην βαθμολογία

Αν και η Βανκούβερ FC φιγουράρει στοκ πάτο του βαθμολογικού πίνακα της καναδικής Premier League, το 2026 θα αγωνιστεί στο Champions Cup.

Μετρά μόλις τρία χρόνια ζωής (ιιδρύθηκε το 2022), και έχει συνηθίσει να είναι στη σκιά των Γουάιτκαπς, που τα πηγαίνουν περίφημα στο MLS έχοντας μπροστάρη τον Τόμας Μίλερ.

Ωστόσο η Βανκούβερ FC , παίρνει μέρος στις διοργανώσεις του Καναδά, όμως αυτή τη στιγμή τελευταία στη βαθμολογία της καναδικής Premier League έχοντας αποκλειστεί από τα playoffs.

Αλλά, το 2026 θα είναι στο Champions Cup, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της CONCACAF, παρότι δεν έχει σηκώσει κάποιο τρόπαιο.

Η Βανκούβερ FC έπαιξε στον τελικό του Καναδικού Πρωταθλήματος (μία νοκ άουτ διοργάνωση) με τους Γουάιτκαπς και έχασε 4-2.

Έτσι, με την παρέα του Μίλερ να έχει εξασφαλισμένο το εισιτήριο για τον θεσμό μέσω MLS, η θέση πήγε στους φιναλίστ, που ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία παίζοντας για πρώτη φορά εκτός συνόρων.