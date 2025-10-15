Ηρακλής: Αύριο τα εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ Β'

Ο Ηρακλής ενημέρωσε πως τα εισιτήρια για το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ Β' θα ξεκινήσουν να διατίθενται από αύριο Πέμπτη (16/10).

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κυανόλευκη» ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής - ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι ο αγώνας της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League 2 με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ Β' θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στις 14:00.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανά θύρα έχουν ως εξής:

📌 Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από αύριο 16/10 και μέσω της Ticketmaster, ενώ θα πωλούνται και από τα εκδοτήρια του γηπέδου την ημέρα του αγώνα.

🟦 Σημείωση: Επειδή τα εισιτήρια διαρκείας στη Θύρα 10 έχουν εξαντληθεί, θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στην τιμή των 10€.