ΑΕΚ για Τετέι-Παντελίδη: «Δεν υπήρξε ποτέ πρόταση 2,5 εκ. ευρώ»

Με τοποθέτηση της η ΑΕΚ διαψεύδει δημοσίευμα εφημερίδας που μιλούσε για πρόταση ύψους 2,5 εκ. ευρώ στην Κηφισιά για τους δυο παίκτες .

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ σημειώνει χαρακτηριστικά πως «τέτοια πρόταση δεν υπήρξε ποτέ» και επί της ουσίας βάζει τα πράγματα στην θέση τους σε σχέση με όσα γράφτηκαν σήμερα και προφανώς δεν ισχύουν.

«Το τελευταιο διάστημα υπάρχουν αναφορές στον Τύπο για προτάσεις της ΑΕΚ για ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς με συγκεκριμένα ποσά. Αποκορύφωμα σημερινό πρωτοσέλιδο θέμα αθλητικής εφημερίδας που μιλάει για πρόταση ύψους 2,5 εκατ. Ευρω. Ξεκαθαρίζουμε πως τέτοια πρόταση δεν υπήρξε ποτέ», αναφέρει αναλυτικά η ΑΕΚ.

Από εκεί και πέρα είναι γνωστό πως η ΑΕΚ πράγματι αξιολογεί θετικά τις περιπτώσεις Τετέι-Παντελίδη (όπως αξιολογεί και άλλους ποδοσφαιριστές από την εγχώρια αγορά), είναι γνωστό το ενδιαφέρον, αλλά μέχρι εκεί. Τίποτε παραπάνω...