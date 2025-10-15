Μάναλης: «Να σταθεροποιηθούμε στην κορυφή» (vid)

Ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, Γιώργος Μάναλης μίλησε για την εμφατική νίκη απέναντι στον Μακεδονικό (1-4) και που αναρριχήθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, επισημαίνοντας πως πρέπει να σταθεροποιηθούν εκεί.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της TV100:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μια καλή ομάδα. Θέλαμε να μπούμε από την αρχή και να κυριαρχήσουμε στο παιχνίδι.

Από εκεί και πέρα ο καιρός ήταν λίγο δύσκολος, υπήρχε πολύ έντονος αέρας, που δεν μας βοήθησε να παίξουμε όπως θα θέλαμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που τον είχαμε κόντρα.

Όμως ευτυχώς προηγηθήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και νομίζω ότι μετά το παιχνίδι έγινε πολύ πιο εύκολο για εμάς και καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο να το τελειώσουμε και να κάνουμε ουσιαστικά διαχείριση. Είμαι πολύ χαρούμενος και αισιόδοξος για τη συνέχεια.

Το σημαντικό είναι να είσαι στην κορυφή, αλλά το δύσκολο είναι να μείνεις στην κορυφή. Οπότε είναι καλό που είμαστε πρώτοι, αλλά η διάρκεια είναι αυτή που θα μας δώσει αυτό που θέλουμε στο τέλος».

Σε ερώτηση για το ότι ο «Γηραιός» παίζει… πάντα εντός ουσιαστικά, αφού ο κόσμος ακολουθεί παντού μαζικά, ο ίδιος τονίζει:

«Αυτό είναι αλήθεια, αυτό το λέμε και μεταξύ μας. Ο κόσμος είναι εκπληκτικός, είναι πάντα δίπλα μας.

Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να μας στηρίζει, αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β, να είναι όλο και περισσότερος και να μπούμε μετά όσο πιο δυναμικά γίνεται, για να σταθεροποιηθούμε στην κορυφή».

