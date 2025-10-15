Το αήττητο σερί του Άρη με Γερμανούς διαιτητές και το... πέναλτι του Όσμερς (vids)

Ο Φέλιξ Τσβάιερ θα διευθύνει το ματς του Παναθηναϊκού με τον Άρη, με τους «πράσινους» να έχουν... άσχημες μνήμες από Γερμανούς διαιτητές στο «Κλ. Βικελίδης». Εντυπωσιακό το αήττητο σερί των «κιτρινόμαυρων» με ρέφερι από την Γερμανία.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται αυτή την Κυριακή από τον Άρη, σε ένα ματς πολύ κομβικής σημασίας, με την ΚΕΔ να στέλνει στο «Κλ. Βικελίδης» τον έμπειρο Γερμανό, Φέλιξ Τσβάιερ.

Αυτό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως οι «κιτρινόμαυροι» έχουν 7 συνεχόμενα ντέρμπι δίχως ήττα με Γερμανούς διαιτητές, με τα δύο εξ αυτών να είναι απέναντι στο «Τριφύλλι».

Στη νίκη με 2-0 στις 9 Φεβρουαρίου του 2025 πάντως, ο Παναθηναϊκός είχε κάθε λόγο να διαμαρτύρεται για το ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε ο Όσμερς σε «μαρκάρισμα» του Πάλμερ-Μπράουν στον Μορόν. Η ίδια η Επιτροπή πήρε θέση, εξηγώντας ότι δεν έπρεπε να δοθεί ποτέ η παράβαση.

Το αήττητο σερί του Άρη με Γερμανούς διαιτητές:

20/02/2022 Άρης - ΠΑΟΚ 0-0 Φέλιξ Μπριχ

11/05/2022 ΠΑΟΚ – Άρης 0-1 Φέλιξ Μπριχ

29/09/2024 ΠΑΟΚ – Άρης 0-1 Χαρμ Όσμερς

27/10/2024 Παναθηναϊκός – Άρης 1-1 Φέλιξ Τσβάιερ

19/01/2025 Άρης – ΠΑΟΚ 0-0 Σάσα Στίγκεμαν

09/02/2025 Άρης – Παναθηναϊκός 2-0 Χαρμ Όσμερς

09/03/2025 Άρης – ΑΕΚ 0-0 Ντάνιελ Ζίμπερτ

Θυμηθείτε την φάση με Μορόν και Πάλμερ-Μπράουν (2:37) και την ανάλυση της ΚΕΔ: