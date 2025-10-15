Ρεκόρ με 16 διαδοχικές νίκες για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μαρόκου

Έχοντας εξασφαλίσει την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η εθνική ομάδα του Μαρόκου ολοκλήρωσε την προκριματική φάση στην αφρικανική ζώνη, επικρατώντας με 1-0 του Κονγκό.

Οι «Λέοντες του Άτλαντα» πέτυχαν έτσι την 16η διαδοχική νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις, επίτευγμα που είναι μοναδικό στα ποδοσφαιρικά χρονικά!

Η αναμέτρηση με το Κονγκό δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά απέκτησε συμβολικές και ιστορικές διαστάσεις, δεδομένου ότι εάν νικούσε, η εθνική Μαρόκου θα γινόταν η πρώτη εθνική ομάδα που θα έφθανε στις 16 συνεχόμενες νίκες. Και οι Μαροκινοί τα κατάφεραν, χάρη στο τέρμα του Γιουσέφ Εν Νεσίρι στο 63ο λεπτό του αγώνα.

Το προηγούμενο ρεκόρ με 15 διαδοχικές νίκες, ήταν αυτό της Ισπανίας (σ.σ. 15 συνεχόμενες νίκες μεταξύ Ιουνίου 2008 και Ιουνίου 2009), ενώ η εθνική Μαρόκου έχει νικήσει όλους τους αγώνες που έδωσε από τις 26 Μαρτίου 2024 (σ.σ. έχει και μία ισοπαλία χωρίς τέρματα με την Μαυριτανία).