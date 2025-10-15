«Δεν πωλείται κάτω από 250 εκατομμύρια ο Βινίσιους»

Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Βινίσιους, με τα δημοσιεύματα για αποχώρηση του Βραζιλιάνου να πληθαίνουν.

Δεν είναι λίγα τα Μέσα στην Ισπανία και την Βραζιλία που κάνουν λόγο για δυσαρέσκεια του Βινίσιους στην «Βασίλισσα» με κάποια από αυτά να αναφέρουν πως ο παίκτης ψάχνεται ώστε να φύγει.

Αυτή την φορά ένα νέο δημοσίευμα, από την Αγγλία και το Sky Sports, τονίζει πως επειδή αρκετοί μνηστήρες είναι στα πόδια του Βραζιλιάνου, η Ρεάλ αποφάσισε να ξεκαθαρίσει την θέση της.

Οι Μαδριλένοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν βάλει τιμή εκκίνησης για την πώληση του Βινίσιους τα 250 εκατομμύρια ευρώ και δεν δέχονται να ρίξουν τις απαιτήσεις τους.

Επομένως, όποια ομάδα επιθυμεί να αποκτήσει τον νεαρό άσο της Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.