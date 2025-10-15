ΑΕΚ: Συμμετείχαν στην προπόνηση Γιόβιτς και Ρότα - Τα δεδομένα για Μουκουντί

Η ΑΕΚ φορτσάρει για το ντέρμπι της Κυριακής (19/10) με τον ΠΑΟΚ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, με την προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων», να μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της, με την σταδιακή επανένταξη των διεθνών.

Επί της ουσίας, οι επόμενες προπονήσεις, είναι αυτές που θα δείξουν αφενός το ποιους θα έχει στη διάθεση του ο Μάρκο Νίκολιτς και αφετέρου, τα πλάνα του Σέρβου προπονητή και το πως θα αποφασίσει να διαχειριστεί όχι μονον την κυριακάτικη μάχη αλλά ευρύτερα την εβδομάδα-φωτιά που έρχεται, καθώς μην ξεχνάμε πως την Πέμπτη ακολουθεί το κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς με την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια και την επόμενη Κυριακή, υπάρχει και το Γ. Καραϊσκάκης και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Το θετικό για τον Μάρκο Νίκολιτς, όπως διαβάσατε από χθες, είναι πως η κατάσταση των Λούκα Γιόβιτς και Λάζαρου Ρότα, είναι πολύ καλύτερη απ’ αυτή που αρχικά είχε φανεί. Για την ακρίβεια, ο Σέρβος επιθετικός, που επέστρεψε με ένα μικροπροβληματάκι από την εθνική του ομάδα, φαίνεται πως θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το ντέρμπι της Κυριακής και μένει να δούμε, αν ο Μάρκο Νίκολιτς θα τον χρησιμοποιήσει από την αρχή.

Μάλιστα ο Γιοβιτς συμμετείχε στην προπόνηση σήμερα όπως φαίνεται στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΕΚ.

Όσον αφορά τον διεθνή μπακ, που γύρισε με ένα χτύπημα στην ποδοκνημική από τη Δανία, ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα θεραπείας, ενώ φαίνεται και αυτός στο βίντεο της ΠΑΕ να συμμετέχει στην προπόνηση. Ασφαλώς, για την περίπτωση του Ρότα, ρόλο θα παίξει στο χτύπημα αυτό και το πως θα ανταποκριθεί ο οργανισμός του αλλά είναι τέτοια η κράση του που έχει δείξει και στο παρελθόν, πως τέτοιου είδους χτυπήματα δεν είναι ικανά να του στερήσουν την συμμετοχή σε τόσο σημαντικά ματς.

Η κατάσταση είναι λίγο πιο περίπλοκη για τον Άρολντ Μουκουντί. Ο Καμερουνέζος αμυντικός, ακολουθεί εντατικό πρόγραμμα θεραπείας αυτές τις ημέρες και ουσιαστικά κάνει έναν αγώνα δρόμου για να είναι ετοιμοπόλεμος. Οι επόμενες δυο ημέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και θα δείξουν σε τι επίπεδα ετοιμότητας μπορεί να φτάσει ο Μουκουντί και το εάν θα προλάβει εν τέλει να τεθεί στη διάθεση του Νίκολιτς. Δεδομένα εκτός για την Κυριακή είναι ο τιμωρημένος Φιλίπε Ρέλβας που αποβλήθηκε στο Περιστέρι και οι γνωστοί απόντες Περέιρα - Ζίνι.