Άρης: Ατομικό για Μεντίλ και Ράτσιτς

Αγώνας δρόμου για Ράτσιτς και Μεντίλ ενόψει Παναθηναϊκού

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

"Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ (ενεργοποίηση, ασκήσεις ενδυνάμωσης, τακτική και παιχνίδι).

Οι Χαμζά Μεντίλ και Ούρος Ράτσιτς, που -αμφότεροι- ξεκίνησαν να ανεβάζουν ρυθμό, στην προπόνηση της Τετάρτης έκαναν και πάλι ατομικό, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ, από την πλευρά του, συνέχισε το πρόγραμμά του (θεραπεία και ατομικό).

Στις προπονήσεις συμμετέχει κανονικά ο Ολιμπίου Μορουτσάν, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ρουμανίας.

Αύριο, Πέμπτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό (19/10, 19:30), στο πλαίσιο της 7ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League». "