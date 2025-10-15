CIES: Η πεντάδα με... άρωμα Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ελίτ

Τρεις Έλληνες παίκτες, -Βαγγέλης Παυλίδης, Χρήστος Τζόλης και Παντελής Χατζηδιάκος-, μαζί με δύο ξένους που αγωνίζονται στην ελληνική Super League -Λορέντσο Πιρόλα και Φιλίπε Ρέλβας, βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ελίτ.

Αυτό προκύπτει από την τελευταία έκθεση του CIES Football Observatory (διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών, που εδρεύει στην πόλη Νοσατέλ της Ελβετίας και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την FIFA), που αναπτύσσοντας δείκτες απόδοσης σε βάση 100 σε οκτώ τομείς παιχνιδιού, παρουσιάζει τους 50 ποδοσφαιριστές -εκτός τερματοφυλάκων- με τις υψηλότερες τιμές σε κάθε τομέα για τους τελευταίους έξι μήνες αγώνων εγχώριων πρωταθλημάτων, με κάθε παίκτη να εμφανίζεται μόνο στην κατάταξη για τον τομέα στον οποίο σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) -συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τους πέντε- είναι στην7η θέση στην ολοκλήρωση φάσεων με δείκτη 91,3, πίσω μόνο από τους, Μπαπέ (100/ Ρεάλ Μαδρίτης), Κέιν(92,6/ Μπάγερν), Μέσι (92,5/Ιντερ Μαϊάμο), Γκιρασί (92,3/Ντόρτμουντ), Ντίας (92,3/Μπάγερν)και Άλβαρες (91,4/Ατλέτικο Μαδρίτης).

Ο Χρήστος Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ) είναι στην 13η θέση (90,8) στον τομέα δημιουργίας ευκαιριών, πίσω από τους, Γιαμάλ(100/Μπαρτσελόνα), Γκιουλέρ (98,1/ Ρεάλ Μαδρίτης), Ραφίνια (95,3/ Μπαρτσελόνα), Σαλάχ (95,3/Λίβερπουλ), Ντιμάρκο (93,3/Ίντερ), Ντε Μπρόινε (93,3/Νάπολι), Σαρ (92,8/Κρίσταλ Πάλας), Μπίτον (92,4/Χάποελ Μπερ Σεβά), Ακγκούν (91,6/Γαλατασαράι), Σακίρι (91,5/Βασιλεία), Τρινκάο (91,4/Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Πόρο (91,1/Τότεναμ).

Ο Παντελής Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη) είναι στην 21η θέση (91,6) στον τομέα της αμυντικής ανάπτυξης, ενώ ο Λορέντσο Πιρόλ (Ολυμπιακός/88,3) είναι 32ος και ο Φιλίπε Ρέλβας 43ος (ΑΕΚ/87) στον τομέα της άμυνας ψηλά στον αέρα



Στις κορυφές των σχετικών τομέων βρίσκονται: Βιρτζίλ Φαν Νταίκ (άμυνα ψηλά), Μόισες Καισέδο (άμυνα εδάφους), Ρούμπεν Ντίας (αμυντική ανάπτυξη), Ρέδρι Γκονσάλες («ενορχήστρωση»), Μίκαελ Ολίσε (αντιμετώπιση), Λαμίν Γιαμάλ (δημιουργία ευκαιριών), Κιλιάν Μπαπέ (ολοκλήρωση φάσεων/ τελειώματα) και Έρλινγκ Χάαλαντ ( επίθεση ψηλά).