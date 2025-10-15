ΠΑΟΚ: Παραμένει εκτός ο Παβλένκα - Ποια είναι τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο

Παραμένει σταθερά εκτός ο Γίρι Παβλένκα από το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ - Ποια είναι τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο των ασπρόμαυρων.

Λίγες μέρες έμειναν για την επιστροφή στη δράση. Οι διεθνείς επιστρέφουν, οι τραυματίες δουλεύουν για την επιστροφή τους κι η ομάδα μπαίνει στην τελική ευθεία για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (15.10) ήταν αφιερωμένο στο μεγαλύτερο κομμάτι του στον τομέα της τακτικής, μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Οι Γίρι Παβλένκα και Δημήτρης Χατσίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία, οι Δημήτρης Πέλκας και Φιόντορ Τσάλοβ έβγαλαν μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε ατομικό στο γήπεδο κι υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Πέμπτη (16.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.