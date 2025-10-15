Ματζάνα: «Ο Ολυμπιακός είναι το όνειρο για κάθε αθλήτρια»

Την περασμένη Κυριακή (12/10), στο Δημοτικό γήπεδο Ασπροχώματος, η Μαρία Ματζάνα έγραψε ιστορία, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού, στη νίκη (0-10) επί του Εθνικού Καλαμάτας, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής κατηγορίας.

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό το συναίσθημα», δήλωσε η 27χρονη αμυντικός, η οποία μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για την παρουσία της στην νεοσύστατη ομάδα του συλλόγου, ενώ αναφέρθηκε στο είδωλό της, καθώς και στον Παναγιώτη Ρέτσο!

Πως ένιωσες τη στιγμή που σκόραρες το ιστορικό πρώτο γκολ της ομάδας;

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό το συναίσθημα. Εκείνη την στιγμή, δεν το συνειδητοποίησα αμέσως. Βλέποντας, όμως, ξανά και ξανά αυτό το γκολ, νιώθεις το στίγμα που αφήνεις στην έναρξη της θρυλικής αυτής ομάδας. Απίστευτο, το πρώτο να γκολ να έχει πάντα δίπλα το όνομα σου. Ανυπομονούσαμε για αυτό το πρώτο ματς πάρα πολύ, ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, ένας αγώνας ιδιαίτερης σημασίας, καθώς ήταν η πρώτη συμμετοχή μας στο πρωτάθλημα».

Πως είναι να αγωνίζεσαι στον Ολυμπιακό;

«Το να βρίσκεσαι στον Ολυμπιακό είναι το όνειρο κάθε αθλήτριας. Το να αγωνίζεσαι για έναν τόσο καταξιωμένο σύλλογο, με ιστορία και με πολλές διακρίσεις, είναι μεγάλη τιμή. Οπότε, είναι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι εδώ! Φυσικά, μεγάλο ρόλο παίζει και η εξαιρετική οργάνωση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα, από το προπονητικό τιμ έως το σταφ, τις εγκαταστάσεις και φυσικά, τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Πραγματικά, όλα κινούνται σε επαγγελματικά επίπεδα. Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό, οι αθλήτριες έχουμε δέσει μεταξύ μας και η ατμόσφαιρα είναι πολύ όμορφη».

Φανταζόσουν ποτέ ότι θα αγωνιζόσουν με την ερυθρόλευκη φανέλα;

«Βρίσκομαι από το ξεκίνημα αυτής της ομάδας και δεν θα μπορούσα να είχα φανταστεί πιο ιδανική ποδοσφαιρική εξέλιξη για εμένα. Νιώθω ευγνώμων που δουλεύω με τόσο εξαιρετικούς ανθρώπους, που αγαπάνε αυτό που κάνουν και μας εμπνέουν να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό, ακόμα και στην προπόνηση. Φυσικά, θα έλεγα ότι υπάρχει δικαίωση και πόσο μάλλον όταν όλο αυτό το ζεις στο Ολυμπιακό και είσαι ένα λιθαράκι στο ξεκίνημα του».

Ποιο είναι το όνειρό σου με τον Ολυμπιακό;

«Το όνειρο μου με τον Ολυμπιακό είναι να φτάσουμε την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται, παίζοντας ποιοτικό ποδόσφαιρο και μέσα σε γεμάτα γήπεδα».

Τι μήνυμα θα έστελνες στον κόσμο του συλλόγου;

«Ξέρουμε, ότι ο κόσμος έχει ήδη αγκαλιάσει και το νεοσύστατο αυτό τμήμα και τον ευχαριστούμε πολύ. Τους θέλουμε μαζί μας στο γήπεδο, ώστε να ζήσουμε ένδοξες στιγμές όλοι μαζί».

Ποιο είναι το είδωλό σου στο ποδόσφαιρο και ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης από την ομάδα Ανδρών του Ολυμπιακού;

«Το είδωλό μου στο ποδόσφαιρο είναι ο Κάρλες Πουγιόλ, γιατί είναι εξαιρετικός αμυντικός με πολλή πειθαρχία, αλλά και πρότυπο αρχηγού, γιατί έχει μια πολύ δυνατή υπόσταση σαν χαρακτήρας. Οπότε, ναι, ο Πουγιόλ και ο Παναγιώτης Ρέτσος από την ομάδα Ανδρών του Ολυμπιακού».