To τάιμινγκ της απόφασης για την επόμενη φανέλα του Τεττέη

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ με επίκεντρο την...κλήρωση για τη νέα «πίστα» του 24χρονου («καυτού») επιθετικού της Κηφισιάς.

Εδώ ο Τεττέη, εκεί ο Τεττέη, ποια ομάδα θα καταφέρει να κάνει δικό της τον Ανδρέα Τεττέη;

Τα 6 γκολ – 2 ασίστ του 24χρονου επιθετικού της Κηφισιάς και οι top εμφανίσεις του κόντρα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, τον διαφημίζουν κατά κόρον και δημιουργούν έντονη μεταγραφολογία γύρω από το όνομά του.

Κι όλα αυτά, σε μια «καυτή» - υπόθεση με τα δεδομένα από μέρα σε μέρα να αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα και θεαματικά δημιουργώντας κάθε φορά και νέες ισορροπίες, με επίκεντρο ομάδες του «Big – 4» που συνδέονται με τον παίκτη – αποκάλυψη της φετινής Super League.

Σύμφωνα πάντως με ανθρώπους που είναι σε θέση να γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις εντός των τειχών της Κηφισιάς αξίζει να σημειώσουμε (και να θυμόμαστε) το εξής: μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου και προτού καν φτάσουμε στο «pre game» της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, θα έχει…κληρώσει για τον Τεττέη και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί σημαίνει πως δεν θα πάμε σε ένα μεταγραφικό…θρίλερ τον προσεχή Γενάρη με πρωταγωνιστή τον Τεττέη και την ποδοσφαιρική...προαγωγή του σε ένα από τα κλαμπ που ερίζουν για την απόκτησή του.