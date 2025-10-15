Ο Ηλιόπουλος που ψάχτηκε για τους τραυματισμούς στην ΑΕΚ, η διορία στον Χιμένεθ, επενδυτές για τον Παναθηναϊκό και ο "ερυθρόλευκος" προβληματισμός για τον Τζολάκη. Σπαρταράνε οι Φήμες!

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Μεγάλη ενόχληση βγήκε από Πειραιά μεριά για την εσωτερική… μετάθεση του («γαλανόλευκου») Τζολάκη από την ενδεκάδα στον πάγκο, με επίκεντρο τα δύο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής ομάδας κόντρα σε Δανία και Σκωτία. Συγχρόνως όμως επικρατεί και εσωτερικός προβληματισμός (κι ας μην βγαίνει προς τα έξω) στον Ολυμπιακό για τις χαμηλές… πτήσεις του διεθνούς κίπερ στο ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν. (SDNA)

*Πλέον, με βάση τα αποτελέσματα στον 4ο όμιλο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η εγκατάσταση του 51χρονου προπονητή στο «Γ. Καλαφάτης» καθίσταται απαγορευτική. Εφόσον ο Ρεμπρόφ δήλωσε την προηγούμενη Τετάρτη ότι δεν θα αφήσει το πόστο του προτού τελειώσει τις υποχρεώσεις του, στο Τριφύλλι θα έπρεπε να τον περιμένουν τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο. Είναι προφανές ότι, με αυτές τις προϋποθέσεις, η διοίκηση του Παναθηναϊκού ήδη έχει σβήσει τον Ουκρανό από τη λίστα της. Παρότι ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία και δεν αναζητείται άμεσα προπονητής, το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι ότι οι άνθρωποι του συλλόγου θα στραφούν σε έναν ξένο εγνωσμένης αξίας για την επόμενη μέρα. Αλλά, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αυτός δεν θα είναι ο Ρεμπρόφ. (LIVE SPORT)

*Το σκηνικό γύρω από την επόμενη ημέρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός φαίνεται να αποκτά νέο ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δύο ισχυροί επενδυτικοί όμιλοι έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία των “πρασίνων” και να αναλυθούν τα αγωνιστικά δεδομένα του συλλόγου, εκφράζοντας ανεπίσημα το ενδιαφέρον τους για την αγορά μετοχικού πακέτου ή ακόμα και για πλήρη εξαγορά. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως έχουν ήδη υπάρξει ανεπίσημες επαφές με το περιβάλλον του Γιάννη Αλαφούζου. (SPORTDAY)

*Κουίζ: ποιος παλαίμαχος παίκτης (με «βαριά φανέλα») γείωσε το ενδιαφέρον που προέκυψε για επιστροφή στην ομάδα της καρδιάς του; (SDNA)

*Όχι, δεν βιάζομαι να τελειώσω τον Χιμένεθ. Ούτως ή άλλως, ούτε και ο Καρυπίδης έχει αποφασίσει να αντικαταστήσει τον Μανόλο. Αντίθετα, έχει δώσει πίστωση χρόνου στον Ισπανό. Όχι, όμως, με ατελείωτα κανονάκια. Επί της ουσίας, ο Χιμένεθ θα έξι ακόμαα ένα μήνα περιθώριο για να πείσει όσους τον αμφισβητούν ότι μπορεί να οδηγήσει τον Άρη σε καλύτερη πορεία από τα προηγούμενα χρόνια. Ότι μπορεί να τον βάλει σφήνα στις ομάδες της Big4. (SPORTDAY)

*Ότι κάτι δεν πάει καλά και πάλι στο θέμα των τραυματισμών στην ΑΕΚ είναι φανερό Πιθανώς και στο ζήτημα της αποκατάστασης. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είναι γεγονός πως θορυβήθηκε από τα αρκετά μυϊκά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα από το διάστημα της προετοιμασίας ακόμη. Δεν είναι και λίγοι για... αρχές Οκτωβρίου, οπότε το έψαξε ο Μάριος Ηλιόπουλος λίγο παραπάνω το θέμα, ζητώντας απαντήσεις από τους αρμόδιους. (LIVE SPORT)

*Ο Κοστίνια ετοιμάζεται να φορέσει ξανά φανέλα βασικού στα παιχνίδια που ακολουθούν. Τόσο με την ΑΕΛ όσο και με την Μπαρτσελόνα ο Πορτογάλος μπακ θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Δεν υπάρχουν άλλωστε, και πολλές επιλογές. Ακόμη και να προπονηθεί ο Ροντινέι κάποια στιγμή προς το τέλος της εβδομάδας, φαντάζει απίθανο να επιστρέψει στη δράση παίζοντας κατευθείαν βασικός στο «Μονζουίκ». (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

*Η Μπολόνια γυροφέρνει τον Πιρόλα εδώ και σχεδόν έναν χρόνο. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καν σε διαδικασία συζήτησης, ούτε με την παραπάνω ομάδα ούτε με άλλον ιταλικό σύλλογο. Διότι τον νεαρό στόπερ παρακολουθούν στενά τόσο η Νάπολι και η Ίντερ όσο η Μίλαν και η Ρόμα. Ο Πιρόλα είναι βασικός στον Ολυμπιακό, παίζει για πρώτη φορά στο Champions League και αναμένεται να εκτοξευτεί κι άλλο το κασέ του τους επόμενους μήνες, εφόσον γίνουν πράξη -όπως υποστηρίζουν στη γειτονική χώρα- οι σκέψεις του Τζενάρο Γκατούζο να τον καλέσει προσεχώς στην εθνική ομάδα Ανδρών της Ιταλίας (LIVE SPORT).

*Κουίζ: σε ποιες σουπερλιγκάτη ομάδα υπάρχουν οι πρώτες -εσωτερικές- διαφωνίες με το νέο προπονητή και για ποιο θέμα; (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

*Ο Λορέντσο Πιρόλα δεν είναι πλέον στην Εθνική Ελπίδων της Ιταλίας και έμεινε πίσω στον Ρέντη για να δουλέψει στη διακοπή. Οι γείτονες, πάντως, λένε ότι με την εικόνα που παρουσιάζει στον Ολυμπιακό και με τις σοβαρές πιθανότητες να πάει στο μέλλον σε ένα κορυφαίο ιταλικό κλαμπ είναι θέμα δύο τριών ετών για να βρεθεί και στην Εθνική ανδρών της χώρας του. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)