Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν οι πρώτοι διεθνείς στο Κορωπί

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει Άρη, με τους πρώτους διεθνείς να επιστρέφουν στο Κορωπί.

Οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για το κρίσιμο ματς με τον Άρη στην Θεσσαλονίκη, με τον Χρήστο Κόντη να βλέπει σήμερα και τους πρώτους διεθνείς να επιστρέφουν στο Κορωπί.

Ο λόγος για τους Μπακασέτα, Σιώπη και Σφιντέρσκι, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τις Εθνικές τους ομάδες. Από εκεί και πέρα, οι Πελίστρι και Σάντσες ακολούθησαν ατομικό, ενώ οι Ντέσερς και Μπόκος υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Άρη (19/10, 19:30).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι. Στην ομάδα ενσωματώθηκαν οι Μπακασέτας, Σιώπης, Σφιντέρσκι που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι και Σάντσες, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς και Μπόκος.

Με άδεια απουσίασαν οι διεθνείς Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν και Μπρέγκου».