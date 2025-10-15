Τούχελ: «Όνειρο μας να πάμε στην Αμερική»

Ο Τόμας Τούχελ αναφέρθηκε στον μεγάλο στόχο της εθνικής ομάδας της Αγγλίας που δεν είναι άλλος από την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Είναι το όνειρό μας να πάμε στην Αμερική. Τα καταφέραμε και το κάναμε με ακόμη μία καλή εμφάνιση», δήλωσε ο προπονητής της εθνικής Αγγλίας, Τόμας Τούχελ μετά την άνετη επικράτηση επί της Λετονίας με 5-0, που ισοδυναμεί με πρόκριση των «τριών λιονταριών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η εθνική Αγγλίας έχει νικήσει και στους έξι αγώνες του ομίλου και μάλιστα χωρίς να δεχθεί γκολ και εξασφάλισε την θέση της στο Μουντιάλ 2026, δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης.

«Παίζουμε πολύ επιθετικά, με υψηλή πίεση. Είναι ένα πολύ σωματικό παιχνίδι αυτό που παίζουμε, είναι πολύ απαιτητικό, αλλά παρακινεί όλους», εξήγησε ο Τούχελ στο βρετανικό κανάλι «ITV», ενώ ο ηγέτης και αρχηγός της ομάδας, Χάρι Κέϊν, πρόσθεσε:

«Η πρόκριση με δύο αγώνες να απομένουν είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, χωρίς να δεχθούμε ούτε ένα γκολ, παίζοντας ποδόσφαιρο υψηλής ποιότητας. Το κάνουμε να φαίνεται εύκολο, αλλά αυτά τα παιχνίδια μπορεί να είναι δύσκολα».

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του, καθώς τους τελευταίους δύο μήνες, έχει σκοράρει 21 γκολ σε 13 αγώνες για τους Βαυαρούς και την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ερωτηθείς εάν παίζει καλύτερα από ποτέ, ο έμπειρος επιθετικός, επεσήμανε: «Θα έλεγα ναι. Οι αριθμοί είναι εκεί, φυσικά, αλλά πιστεύω επίσης ότι με τον τρόπο που νιώθω στο γήπεδο, με τον τρόπο που βλέπω τις πάσες, τα τρεξίματα, σωματικά, είμαι σε καλή φόρμα. Θέλουμε ανταγωνισμό σε κάθε θέση, και νομίζω ότι αυτό ισχύει. Υπάρχουν μερικοί φανταστικοί παίκτες που δεν είναι εδώ και θα είναι πρόθυμοι να επιστρέψουν στην ομάδα τον Νοέμβριο, και θα τους χρειαστούμε κι αυτούς».