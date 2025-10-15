Ενίσχυση με Κατσάνου για την ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού

Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού ενισχύθηκε με την απόκτηση της 23χρονης μεσοεπιθετικού, Ελπίδας Κατσάνου, η οποία την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Καστοριά.

Η σχετική ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ελπίδα Κατσάνου. Η 23χρονη μεσοεπιθετικός (ημ. γέννησης 1/3/2002, 1,70μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών του συλλόγου.

Την περσινή σεζόν, η Ελπίδα Κατσάνου αγωνίστηκε στην Καστοριά, ενώ την τριετία 2021-24, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ, μετρώντας και τρεις συμμετοχές στο Champions League.

Η δήλωση της Ελπίδας Κατσάνου: «Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα, να ανήκω πλέον στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ θερμά τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, για να σταθώ αντάξια των απαιτήσεων και της ιστορίας αυτής ομάδας. Εύχομαι μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες και υγεία».

Προηγούμενες ομάδες:

2014-15 ΑΟ Άρτας

2016-19 Κεραυνός Θεσπρωτικού

2021 Γιάννινα ΓΠΟ

2021-24 ΠΑΟΚ

2024-25 Καστοριά

2025 Αχαρναϊκός».