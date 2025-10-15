ΠΑΟΚ: Ήταν όλοι εκεί - Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του Λουκά Μήγιου (pics)

Ο πατέρας - σύμβολο, ο ήρωας του Γιαννάκη, δεν είναι πια κοντά μας. Και στο τελευταίο «αντίο» ήταν όλοι εκεί - Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ!

Μία «μαύρη» μέρα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ - και όχι μόνο- με τον πατέρα-σύμβολο, Λουκά Μήγιο να κηδεύεται σήμερα (15/1) στη Θεσσαλονίκη.

Στα κοιμητήρια της Μαλακοπής βρέθηκαν, ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος, ο Αντρέ Βιεϊρίνια, αλλά και ο Μπάνε Πρέλεβιτς, για να «πουν» το τελευταίο αντίο στον Λουκά Μήγιο.

Στεφάνι προς τιμήν του εκλιπόντα κατέθεσαν τόσο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ όσο και ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου που είναι μέσα στα κοιμητήρια της Μαλακοπής, ενώ η νεκροφόρα, που μετέφερε τη σορό του εκλιπόντα, Λουκά Μήγιου, έφερε τη σημαία του ΠΑΟΚ.