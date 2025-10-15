Τι κάνει ο ΠΑΟΚ μετά τα international breaks – Το «παράδοξο» των ντέρμπι!

Ο Δικέφαλος επιστρέφει στη δράση, με τη Νέα Μεσημβρία να γεμίζει ξανά καθώς οι διεθνείς ενσωματώνονται σταδιακά με το υπόλοιπο γκρουπ. Όλα τα βλέμματα πλέον στρέφονται στο μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ (19/10, 21:00) - Τι ακριβώς κάνει όμως ο ΠΑΟΚ μετά τα international breaks

Οι διακοπές για τις Εθνικές ομάδες έχουν γίνει σχεδόν «θεσμός» στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, με τη FIFA και την UEFA να έχουν εντάξει σταθερά τέσσερα international breaks σε κάθε σεζόν. Πολλές ομάδες, δυσκολεύονται να ξαναβρούν ρυθμό. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, ακόμη και ο ΠΑΟΚ υπέφερε. Αδυνατούσε να σηκώσει κεφάλι μετά από διακοπή. Τα τελευταία δύο χρόνια όμως κάτι έχει αλλάξει...

Το αήττητο 9 αγώνων και οι «ιδιαίτερες» επιστροφές

Ενώ πολλές ομάδες δυσκολεύονται να ξαναβρούν ρυθμό μετά τις διακοπές, ο ΠΑΟΚ αποδεικνύει το αντίθετο. Είναι χαρακτηριστικό πως παραμένει αήττητος στους εννέα αγώνες που έδωσε αμέσως μετά τα international breaks τα δύο τελευταία χρόνια – συμπεριλαμβανομένου και του πρόσφατου «διπλού» απέναντι στον ΟΦΗ (1-2).

Το ρεκόρ «γράφει» 6-3-0, με τον ΠΑΟΚ μάλιστα, να πετυχαίνει 18 γκολ (δύο περίπου ανά αγώνα), ενώ αντίστοιχα έχει δει να παραβιάζεται η εστία του μόλις επτά φορές.

Το «παράδοξο» των ντέρμπι

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι μόνο το αήττητο. Είναι το είδος των παιχνιδιών που ακολουθούν τις διακοπές.

Πέντε από τα εννέα αυτά ματς ήταν ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ, αντί να «παγώνει» μετά την αποχή, ρίχνεται κατευθείαν στη φωτιά και παραμένει όρθιος.

Την περασμένη σεζόν, για παράδειγμα, μετά από δύο φθινοπωρινές διακοπές, ήρθαν δύο ισοπαλίες με Παναθηναϊκό (0-0) και ΑΕΚ (1-1), ενώ στη διακοπή του Μαρτίου, στην πρεμιέρα των playoffs, ο ΠΑΟΚ έφυγε από την OPAP Arena με τρίποντο ανατροπής (2-3), υπογράφοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά «μετά-break» αποτελέσματά του.

Αναλυτικά οι αγώνες του ΠΑΟΚ μετά τα international breaks;

Σεζόν 2023-24

17/9/2023 ΠΑΟΚ - Άρης 0-0

22/10/2023 ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 2-0

25/11/2023 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 5-0

31/3/2024 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-3

Σεζόν 2024-25

15/9/2024 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0

20/10/2024 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-1

24/11/2024 Αστέρας - ΠΑΟΚ 1-2

30/3/2025 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-3

Σεζόν 2025-26