Πατήρ (Φράνκο Μπαλντίνι), υιός (Ματία Μπαλντίνι) και Παναθηναϊκός!

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ με…άρωμα Ιταλίας για το νέο σύμβουλο του Γιάννη Αλαφούζου και τη «σύνδεση» με τον Μπαλντίνι – junior.

Σήκωσε μανίκια ο Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό. Ο νέος σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου, περνάει από «κόσκινο» τους πάντες και τα πάντα στον οργανισμό του Τριφυλλιού.

Όταν φτάσει στο σημείο να διαμορφώσει ολοκληρωμένο report (για όλους και για όλα) τότε θα περάσει στην επόμενη…πίστα με τη λήψη συγκεκριμένων εισηγήσεων προς τον ισχυρό άνδρα των «πρασίνων» στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής.

«Σκαλίζοντας» στη γειτονική Ιταλία για τον Φράνκο Μπαλντίνι και για τυχόν «φύλλα πορείας» που θα μπορούσε να μοιράσει σε πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του με προορισμό τον Παναθηναϊκό, «πέσαμε» πάνω στον γιο του Ματία Μπαλντίνι.

Χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει a priori πως ο Μπαλντίνι – junior θα ακολουθήσει τον πατέρα του στην Αθήνα και θα προστεθεί στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού.

Ο Ματία Μπαλντίνι έχει δουλέψει σε ιταλικές ομάδες κυρίως ως scout.

To 2011 έπιασε δουλειά ως αρχισκάουτερ στην Σαμπντόρια και συμμετείχε σε τότε σημαντικές μεταγραφές των Γενοβέζων (Σκόντραν Μουστάφι, Σέρτζιο Ρομέρο, Ρομπέρτο Σοριάνο).

Το 2014 πήγε στην Μπολόνια και όπως σημειώνουν τα ιταλικά media έπαιξε σημαντικό ρόλο στα deals με τους Τακεχίρο Τομιγιάσου, Ροντρίγκο Ντομίνγκεζ και Σκοβ Όλσεν.

Μετά την Μπολόνια δούλεψε ως scout στην Κάλιαρι ενώ το 2022 επέστρεψε στην Σαμπντόρια σε ρόλο τεχνικού διευθυντή.

Στη γειτονική Ιταλία, ψιθυρίζεται ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι θα μπορούσε να φέρει στον Παναθηναϊκό πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του και μεταξύ αυτών φέρεται να «παίζει» και το όνομα του γιου του Ματία.

Ο χρόνος, θα δείξει.