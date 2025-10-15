Παναθηναϊκός: Διπλή ενίσχυση με Καλοκαιρινού και Παβάλ

Δύο νέες προσθήκες ανακοίνωσε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, κάνοντάς δικές του τις Καλλιόπη Καλοκαιρινού και Ειρήνη Παβάλ.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

Για την Καλλιόπη Καλοκαιρινού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Καλλιόπη Καλοκαιρινού στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Η 18χρονη ποδοσφαιρίστρια αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον χώρο της μεσαίας γραμμής του «τριφυλλιού».Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν διεθνής με την Εθνική ομάδα U17 ενώ ξεκίνησε την καριέρα της από τον Πήγασο Θριασίου και κατόπιν μεταγράφηκε στον Αχαρναϊκό, από όπου και αποκτήθηκε.

Επιπλέον αγωνίστηκε και στην ομάδα ποδοσφαίρου σάλας του «τριφυλλιού».

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com είπε «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα ανήκω σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως είναι ο παναθηναϊκός . Θα ήθελα πολύ να πάρω τίτλους με την ομάδα που αγαπώ . Ευχαριστώ πολυ την διοίκηση και εύχομαι μια καλή χρονιά σε όλες τις παίχτριες από όλες τις ομάδες χωρίς τραυματικούς με πολλές επιτυχίες».

Για την Ειρήνη Παβάλ

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ειρήνη Παβάλ στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σε μια ακόμα σημαντική προσθήκη προχώρησε ο Παναθηναϊκός καθώς δυνάμωσε την επίθεση του με την 23χρονη Ειρήνη Παβάλ. Πρόκειται για μια φορ που έχει ξεκινήσει το ποδόσφαιρο από ηλικία 8 ετών και μέχρι πρόπερσι αγωνιζόταν στον Πήγασο Θριασίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Παβάλ έχει αγωνιστεί και την ομάδα Futsal του «τριφυλλιού».

Εν συνεχεία πέρυσι πήρε μεταγραφή για τον Αχαρναϊκό από όπου και αποκτήθηκε. Σε δήλωση της στο www.pao1908.com ανάφερε «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα ανήκω στον παναθηναϊκό σε έναν τόσο μεγάλο Σύλλογο , εύχομαι υγεία σε όλες τις παίχτριες και καλή σεζόν σε όλους».