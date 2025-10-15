Super League 2: Οι «σφυρίχτρες» της 6ης αγωνιστικής

Με την 6η αγωνιστική συνεχίζεται η Super League 2, με τη διοργανώτρια αρχή να προχωράει στους ορισμούς της αγωνιστικής.

Ο Τζαμουτζαντώνης θα σφυρίξει τον αγώνα του Καυτανζογλείου μεταξύ του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ Β (18/10 14:00), ενώ ο Ανδρικόπουλος θα διευθύνει το ντέρμπι μεταξύ Καλλιθέας και Καλαμάτας. Αναλυτικά οι ορισμοί: Α' ΟΜΙΛΟΣ Σάββατο 18 Οκτωβρίου Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β (14:00 Action 24, Καυτανζόγλειο)

Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης (Χίου)

Βοηθοί: Δανδανόπουλος (Ξάνθης), Λιόντος (Ηπείρου) Νίκη Βόλου – Καβάλα (16:00 Sportal.gr, «Π. Μαγουλάς»)

Διαιτητής: Μπεκιάρης (Κορίνθου)

Βοηθοί: Αγγελόπουλος, Παπαδοπούλου (Μακεδονίας) Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός (16:00 Sportal.gr, «Ανθή Καραγιάννη»)

Διαιτητής: Αλατσάκης (Λέσβου)

Βοηθοί: Ζήρδας (Δράμας), Σιδερίδης (Καστοριάς) Κυριακή 19 Οκτωβρίου Αν. Καρδίτσας - Aστέρας Β (14:00 Sportal.gr, Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)

Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Βοηθοί: Φακάνας (Μακεδονίας), Τσικλητάρη (Πιερίας) ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός (14:00 Sportal.gr, «Οι Ζωσιμάδες»)

Διαιτητής: Γεωργόπουλος (Αρκαδίας)

Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας), Πάνου (Φλώρινας) Β' ΟΜΙΛΟΣ Σάββατο 18 Οκτωβρίου Χανιά – Μαρκό (14:00 Sportal.gr, Περιβολίων)

Διαιτητής: Στεργιώτης (Αθήνας)

Βοηθοί: Μαυρουδής (Ηρακλείου), Πάγκαλος (Λασιθίου) Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου (14:00,Sportal.gr, Δημ. Ηλιούπολης) - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ

Διαιτητής: Παναγιωταράς (Αθήνας)

Βοηθοί: Μπύρος (Ευρυτανίας), Ντάβαρης (Ηλείας) Ολυμπιακός Β – Παναργειακός (14:00 Sportal.gr, Ρέντη)

Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)

Βοηθοί: Σαμοΐλης (Αθήνας), Τράουδας (Πιερίας) Κυριακή 19 Οκτωβρίου Αιγάλεω – Πανιώνιος (14:00 Athletiko.gr, «Στ. Μαυροθαλασσίτης») - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ

Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)

Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Πριόνας (Εύβοιας) Καλλιθέα – Καλαμάτα (14:00 Action 24, «Γρ. Λαμπράκης»)

Διαιτητής: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)

Βοηθοί: Ιωάννου (Εύβοιας), Φραγκιαδάκης (Λασιθίου)