MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Super League 2: Οι «σφυρίχτρες» της 6ης αγωνιστικής

Ποδόσφαιρο
0
Με την 6η αγωνιστική συνεχίζεται η Super League 2, με τη διοργανώτρια αρχή να προχωράει στους ορισμούς της αγωνιστικής.

Ο Τζαμουτζαντώνης θα σφυρίξει τον αγώνα του Καυτανζογλείου μεταξύ του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ Β (18/10 14:00), ενώ ο Ανδρικόπουλος θα διευθύνει το ντέρμπι μεταξύ Καλλιθέας και Καλαμάτας.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β (14:00 Action 24, Καυτανζόγλειο)
Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης (Χίου)
Βοηθοί: Δανδανόπουλος (Ξάνθης), Λιόντος (Ηπείρου)

Νίκη Βόλου – Καβάλα (16:00 Sportal.gr, «Π. Μαγουλάς»)
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Κορίνθου)
Βοηθοί: Αγγελόπουλος, Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)

Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός (16:00 Sportal.gr, «Ανθή Καραγιάννη»)
Διαιτητής: Αλατσάκης (Λέσβου)
Βοηθοί: Ζήρδας (Δράμας), Σιδερίδης (Καστοριάς)

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αν. Καρδίτσας - Aστέρας Β (14:00 Sportal.gr, Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Φακάνας (Μακεδονίας), Τσικλητάρη (Πιερίας)

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός (14:00 Sportal.gr, «Οι Ζωσιμάδες»)
Διαιτητής: Γεωργόπουλος (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας), Πάνου (Φλώρινας)

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Χανιά – Μαρκό (14:00 Sportal.gr, Περιβολίων)
Διαιτητής: Στεργιώτης (Αθήνας)
Βοηθοί: Μαυρουδής (Ηρακλείου), Πάγκαλος (Λασιθίου)

Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου (14:00,Sportal.gr, Δημ. Ηλιούπολης) - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ
Διαιτητής: Παναγιωταράς (Αθήνας)
Βοηθοί: Μπύρος (Ευρυτανίας), Ντάβαρης (Ηλείας)

Ολυμπιακός Β – Παναργειακός (14:00 Sportal.gr, Ρέντη)
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)
Βοηθοί: Σαμοΐλης (Αθήνας), Τράουδας (Πιερίας)

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αιγάλεω – Πανιώνιος (14:00 Athletiko.gr, «Στ. Μαυροθαλασσίτης») - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ
Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Πριόνας (Εύβοιας)

Καλλιθέα – Καλαμάτα (14:00 Action 24, «Γρ. Λαμπράκης»)
Διαιτητής: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)
Βοηθοί: Ιωάννου (Εύβοιας), Φραγκιαδάκης (Λασιθίου)

Super League 2: Οι «σφυρίχτρες» της 6ης αγωνιστικής