Super League 2: Οι «σφυρίχτρες» της 6ης αγωνιστικής

Ο Τζαμουτζαντώνης θα σφυρίξει τον αγώνα του Καυτανζογλείου μεταξύ του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ Β (18/10 14:00), ενώ ο Ανδρικόπουλος θα διευθύνει το ντέρμπι μεταξύ Καλλιθέας και Καλαμάτας.
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β (14:00 Action 24, Καυτανζόγλειο)
Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης (Χίου)
Βοηθοί: Δανδανόπουλος (Ξάνθης), Λιόντος (Ηπείρου)
Νίκη Βόλου – Καβάλα (16:00 Sportal.gr, «Π. Μαγουλάς»)
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Κορίνθου)
Βοηθοί: Αγγελόπουλος, Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)
Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός (16:00 Sportal.gr, «Ανθή Καραγιάννη»)
Διαιτητής: Αλατσάκης (Λέσβου)
Βοηθοί: Ζήρδας (Δράμας), Σιδερίδης (Καστοριάς)
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
Αν. Καρδίτσας - Aστέρας Β (14:00 Sportal.gr, Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Φακάνας (Μακεδονίας), Τσικλητάρη (Πιερίας)
ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός (14:00 Sportal.gr, «Οι Ζωσιμάδες»)
Διαιτητής: Γεωργόπουλος (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας), Πάνου (Φλώρινας)
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
Χανιά – Μαρκό (14:00 Sportal.gr, Περιβολίων)
Διαιτητής: Στεργιώτης (Αθήνας)
Βοηθοί: Μαυρουδής (Ηρακλείου), Πάγκαλος (Λασιθίου)
Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου (14:00,Sportal.gr, Δημ. Ηλιούπολης) - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ
Διαιτητής: Παναγιωταράς (Αθήνας)
Βοηθοί: Μπύρος (Ευρυτανίας), Ντάβαρης (Ηλείας)
Ολυμπιακός Β – Παναργειακός (14:00 Sportal.gr, Ρέντη)
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)
Βοηθοί: Σαμοΐλης (Αθήνας), Τράουδας (Πιερίας)
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
Αιγάλεω – Πανιώνιος (14:00 Athletiko.gr, «Στ. Μαυροθαλασσίτης») - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ
Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Πριόνας (Εύβοιας)
Καλλιθέα – Καλαμάτα (14:00 Action 24, «Γρ. Λαμπράκης»)
Διαιτητής: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)
Βοηθοί: Ιωάννου (Εύβοιας), Φραγκιαδάκης (Λασιθίου)