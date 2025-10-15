Ντεσπόντοφ: «Δύσκολη η κατάσταση - Πρέπει να συνεργαστούμε για τη Βουλγαρία»

Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών μίλησε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μετά τη νέα ήττα της Βουλγαρίας από την Ισπανία (4-0) - Τι δήλωσε για την κριτική και την δύσκολη κατάσταση που βιώνει η Εθνική.

Την πιο δύσκολη περίοδό της των τελευταίων ετών βιώνει η Εθνική Βουλγαρίας, με τον αρχηγό της και εξτρέμ του ΠΑΟΚ, Κιρίλ Ντεσπόντοφ να βγαίνει... μπροστά.

Με μηδέν βαθμούς η Βουλγαρία βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου, έχοντας δεχτεί 16 γκολ σε τέσσερις αγώνες, με την αλλαγή προπονητή να μην δίνει -προς το παρόν- λύση.

Ο Ντεσπόντοφ μίλησε για την κριτική που γίνεται όλο και πιο έντονη τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά και τους λόγους που οδήγησαν την ομάδα σε δύο ακόμα ήττες.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Αυτές οι ήττες είναι δύσκολο να τις αποδεχτούμε. Παίξαμε εναντίον εξαιρετικά ισχυρών αντιπάλων. Η ήττα από την Τουρκία ήταν πολύ πιο δύσκολη. Πρέπει να διορθώσουμε τα πράγματα αναλύοντας. Η ομάδα είναι σε δύσκολη κατάσταση, οι παίκτες είναι πολύ καλοί, αλλά αυτά είναι κλισέ. Πρέπει να αποδώσουμε καλύτερα».

Για τις δυο μεγάλες ευκαιρίες που είχε στο ματς: «Δυστυχώς δεν κατάφερα να σκοράρω. Δεν εκμεταλλεύτηκα τις καταστάσεις με τον καλύτερο τρόπο. Η Ισπανία είχε 30 σουτ, αλλά παρόλα αυτά είχε την κατοχή της μπάλας τον περισσότερο χρόνο».

Για την κριτική που δέχονται οι ποδοσφαιριστές από τα ΜΜΕ και τον κόσμο στην Βουλγαρία: «Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής θα προσβαλλόταν από την κριτική. Αλλά όλοι πρέπει να συνεργαστούμε για τη Βουλγαρία. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό - όλοι μαζί χάνουμε, όλοι μαζί κερδίζουμε. Όταν χάνουμε, όλοι στεναχωριόμαστε μαζί και προσπαθούμε να διορθώσουμε την κατάσταση».