Νέα Καληδονία: Η απίστευτη ιστορία του νησιού των 270.000 κατοίκων που ονειρεύεται Μουντιάλ!

Από τις αμμουδιές της Νουμέα στο όνειρο του Μουντιάλ. Το απίθανο ποδοσφαιρικό παραμύθι ενός νησιού 270.000 κατοίκων που απέχει δύο παιχνίδια από το ποδοσφαιρικό θαύμα!

Η καρδιά του ποδοσφαίρου χτυπά συχνά σε ασυνήθιστα και εξωτικά μέρη. Στη Νέα Καληδονία ένα νησί χαμένο στον Ειρηνικό, με φοινικόδεντρα, δονούμενο σε ρυθμούς ρέγκε μουσικής και θάλασσα που μοιάζει με ζωγραφιά το ποδόσφαιρο δεν είναι πολυτέλεια, είναι ζωή.



Κι όμως, αυτό το μικρό κομμάτι γης της Ωκεανίας βρίσκεται ένα βήμα μακριά από κάτι που φαινόταν αδιανόητο: την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η ομοσπονδία της μικροσκοπικής χώρας ιδρύθηκε το 1928, αλλά για δεκαετίες ζούσε ποδοσφαιρικά στο περιθώριο. Δεν ήταν μέλος της FIFA έως το 2004, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής σε προκριματικά ή διεθνείς διοργανώσεις. Από τη στιγμή που εντάχθηκε στον μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό οργανισμό, όλα άλλαξαν.

Με την αρωγή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ωκεανίας και διεθνή προγράμματα ανάπτυξης, η Νέα Καληδονία άρχισε να χτίζει τη δική της ταυτότητα. Ακαδημίες, γήπεδα, προπονητές, όνειρα.



Ως γαλλικό υπερπόντιο έδαφος, οι πολίτες της έχουν γαλλική υπηκοότητα και δικαίωμα ψήφου στις γαλλικές εκλογές. Οι δεσμοί με τη Γαλλία είναι στενοί. Σχεδόν οι μισοί παίκτες αγωνίζονται εκεί, ενώ ο κόουτς Γιοχάν Σιντανέρ εγκατέλειψε τη Ναντ για να αναλάβει την εθνική το 2022.

Σύμφωνα με το ESPN, η ομάδα αποτελείται κυρίως από ημιεπαγγελματίες παίκτες που ασκούν παράλληλα διαφορετικά επαγγέλματα. Οι περισσότεροι παίκτες αγωνίζονται στο τοπικό πρωτάθλημα 10 ομάδων (Super Ligue), ή σε χαμηλές κατηγορίες της Γαλλίας. Μόνο ο Τζέκομπ Τζένο αγωνίζεται σε επαγγελματικό επίπεδο, στη ρουμανική Ουνιρέα Σλομποζία.

Ο προπονητής, Γιοχάν Σιντανέρ, παραμένει ρεαλιστής: «Ίσως έχουμε 1% πιθανότητα να προκριθούμε, αλλά θα παίξουμε με 100% καρδιά».

Στην προκριματική φάση της ζώνης Ωκεανίας (OFC), η Νέα Καληδονία έκανε αυτό που κανείς δεν περίμενε: τερμάτισε δεύτερη πίσω από τη Νέα Ζηλανδία, αφήνοντας πίσω της, νησιά με μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παράδοση και παραστάσεις.



Οι «Les Cagous», όπως αποκαλούνται από το ιθαγενές πτηνό χωρίς φτερά που ζει στα νησιά τους, εξασφάλισαν θέση στα διηπειρωτικά πλέι οφ της FIFA τον Μάρτιο, φτάνοντας ως τον τελικό των προκριματικών της Ωκεανίας. Παρότι έχασαν 3-0 από τη Νέα Ζηλανδία, η νίκη τους στα ημιτελικά απέναντι στην Ταϊτή τούς χάρισε το εισιτήριο.



Η Νέα Καληδονία βρίσκεται στην 150η θέση της παγκόσμιας κατάταξης FIFA. Οι διεθνείς της προπονούνται κάτω από τον ήλιο του Ειρηνικού, σε γήπεδα που συχνά θυμίζουν παραλίες.

Ο Ζερμέν Χαεουεγκέν σημείωσε το δεύτερο γκολ στη φιλική νίκη της ομάδας του με 2-0 απέναντι στη Γιβραλτάρ και γνωρίζει πως τον περιμένει ένα εξαντλητικό ταξίδι 72 ωρών μέχρι την επιστροφή στην πατρίδα του.

«Νιώθω περήφανος για τη χώρα μου και για τους συμπαίκτες μου που έκαναν σπουδαία δουλειά. Δεν μας πειράζει το ταξίδι, είναι η πρώτη φορά που η Νέα Καληδονία παίζει στην Ευρώπη και κερδίσαμε, είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι», τονίζει χαρακτηριστικά.



Η φιλική αναμέτρηση στη Γιβραλτάρ προκάλεσε… διπλωματικό μικροεπεισόδιο. Όταν η τοπική ομοσπονδία ανάρτησε τις σημαίες της Γιβραλτάρ και της Νέας Καληδονίας, η UEFA ζήτησε άμεση διόρθωση: το σύμβολο της Νέας Καληδονίας μπορεί να εμφανίζεται μόνο μαζί με τη γαλλική τρίχρωμη σημαία. Αναγκάστηκαν έτσι να αγοράσουν νέο ιστό, με οδηγία να τοποθετηθεί η γαλλική σημαία ψηλότερα.

Μόλις το 2008 η Νέα Καληδονία απέκτησε δικό της ποδοσφαιρικό ύμνο. Μέχρι τότε παιζόταν η «Μασσαλιώτιδα». Όμως οι ποδοσφαιριστές της επιδιώκουν να δείξουν στον κόσμο την ξεχωριστή τους ταυτότητα.

«Μπορεί μέσω του ποδοσφαίρου να δείξουμε ποιοι είμαστε», λέει ο 25χρονος μέσος της ρουμανικής Ουνιρέα, Τζένο. «Οι περισσότεροι δουλεύουν κανονικά σε σούπερ μάρκετ, γραφεία και μετά προπονούνται το βράδυ. Όλοι θυσιάζουμε κάτι για τη Νέα Καληδονία».

Ο 29χρονος επιθετικός Χαεουεγκέν, γελώντας, αποκαλύπτει την «πραγματική» του δουλειά:

«Επαγγελματίας; Όχι βέβαια! Είμαι προπονητής Παραολυμπιακών, οδηγός για τυφλούς δρομείς. Πήγα στους Παραολυμπιακούς πέρυσι με τη γαλλική ομάδα. Τρέχω 100 μέτρα σε 11.3 δευτερόλεπτα, είμαι πολύ γρήγορος!»



Η Γιβραλτάρ (Νο. 200 στην παγκόσμια κατάταξη) και η Νέα Καληδονία (Νο. 150) συναντήθηκαν γιατί… απλώς δεν υπήρχε άλλος διαθέσιμος αντίπαλος. Οι Καληδόνιοι δεν είχαν αγωνιστεί από τον Μάρτιο και αναζητούσαν επειγόντως φιλικό.



«Ήταν η πρώτη μας νίκη απέναντι σε ευρωπαϊκή ομάδα», είπε ο Σιντανέρ. «Είναι ένα μεγάλο βήμα για το όνειρό μας. Αυτοί οι στιγμές είναι ο λόγος που ανέλαβα αυτή την ομάδα».



Δείτε πως η Νέα Καληδονία επικράτησε της Ταϊτής με 3-0...