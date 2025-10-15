Φενέρμπαχτσε: «Ματιές» στον Μπενζεμά για ενίσχυση τον Ιανουάριο

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου πλησιάζει και η Φενέρμπαχτσε φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο μιας ηχηρής κίνησης, στοχεύοντας στον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος συνεχίζει να ξεχωρίζει στη Saudi Pro League.

Παρά το γεγονός ότι πλησιάζει τα 38, ο άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης διατηρεί ακέραια την έφεσή του στο σκοράρισμα, προσφέροντας ποιότητα και εμπειρία στην επιθετική γραμμή της Αλ Ιτιχάντ.

Η παρουσία του στη Σαουδική Αραβία από το 2023 συνοδεύτηκε από σπουδαίες επιδόσεις: 41 τέρματα και 17 ασίστ σε 66 συμμετοχές, αλλά και την κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2024-2025, με τον ίδιο να αναδεικνύεται MVP του πρωταθλήματος.

Η ικανότητά του να καθορίζει παιχνίδια και να ηγείται εντός αγωνιστικού χώρου δεν έχει περάσει απαρατήρητη από ευρωπαϊκά κλαμπ. Σύμφωνα με τουρκικά ρεπορτάζ, η Φενέρμπαχτσε εξετάζει σοβαρά την περίπτωση να τον φέρει στην Κωνσταντινούπολη, αποτελώντας τη μεγάλη μεταγραφική «βόμβα» του χειμώνα.

Αν και το συμβόλαιό του με την Αλ Ιτιχάντ διαρκεί έως το καλοκαίρι του 2026 και του αποφέρει περίπου 50 εκατ. ευρώ τον χρόνο, σε περίπτωση που ο ίδιος θελήσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι θα ρίξει τις οικονομικές του απαιτήσεις.

Ο τουρκικός σύλλογος, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, είναι πρόθυμος να κινηθεί δυναμικά για να τον κάνει δικό του, προσφέροντάς του έναν ρόλο-κλειδί στην ομάδα του Ντομένικο Τεντέσκο.