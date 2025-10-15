ΠΑΟΚ: Ο απολογισμός των διεθνών - Ντεμπούτο για Μούστμα, ελπίδες πρόκρισης για Κεντζιόρα

Τα προκριματικά του Οκτωβρίου αποτελούν «παρελθόν» με τους διεθνείς του ΠΑΟΚ να επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη - Ντεμπούτο για τον Μούστμα, αποκλεισμός για Ντεσπόντοφ, Γκουγκεσασβίλι και Ελλάδα

Οι θέσεις του Μουντιάλ του 2026 αρχίζουν και «καλύπτονται», με τα πράγματα να ξεκαθαρίζουν εν πολλοίς τις τελευταίες μέρες. Στη μεγαλύτερη διοργάνωση του κόσμου δεν θα βρεθεί δυστυχώς η Εθνική μας ομάδας, η οποία μετά τις ήττες από Σκωτία και Δανία με το ίδιο σκορ (3-1) αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με τη «Γαλανόλευκη» ταξίδεψαν σε Γλασκώβη-Κοπεγχάγη οι Κωνσταντέλιας, Μιχαηλίδης και Ζαφείρης, με τον Έλληνα στόπερ να βρίσκεται στον πάγκο σε αμφότερα τα παιχνίδια, τον -δανεικό στη Σλάβια- Ζαφείρη να μετράει 173΄λεπτά στον αγωνιστικό χώρο, ενώ σαν αλλαγή πέρασε και στους δύο αγώνες ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος αγωνίστηκε σύνολο 48 λεπτά με το Εθνόσημο στο στήθος.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς γνώρισε την ήττα στο ντέρμπι από την Αλβανία (0-1), στο οποίο αγωνίστηκε για 63 λεπτά, με τον Σέρβο εξτρέμ του ΠΑΟΚ να αισθάνεται ενοχλήσεις και να επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Οι Σέρβοι χρειάζονται ένα «θαύμα» για να βρεθούν πλέον στο Μουντιάλ, καθώς θα πρέπει να κερδίσουν μέσα στην Αγγλία τον Νοέμβριο.

Σε καλύτερη «θέση» ο Τόμας Κεντζιόρα και η Πολωνία, με τον «ασπρόμαυρο» στόπερ να αγωνίζεται 90 λεπτά στο φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία (2-1), ενώ παρέμεινε στον πάγκο απέναντι στους Λιθουανούς (2-0). Η Πολωνία βρίσκεται «αγκαλιά» με τη 2η θέση και τα πλέι οφ -για τα οποία χρειάζονται έναν βαθμό-, ενώ δύσκολα θα προσπεράσουν την Ολλανδία στην κορυφή του ομίλου.

Παρά την αλλαγή προπονητή, η Βουλγαρία και ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ γνώρισαν δύο ακόμα «βαριές» ήττες από Τουρκία (1-6) και Ισπανία (4-0), με τη γειτονική χώρα να βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου χωρίς βαθμό και χωρίς ελπίδες πρόκρισης στο Μουντιάλ. Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε 63 και 67 λεπτά αντίστοιχα, καταγράφοντας και ασίστ κόντρα στους Τούρκους, στο μοναδικό γκολ των Βούλγαρων.

Για τον ίδιο όμιλο, ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι παρέμεινε στον πάγκο τόσο στο παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία (2-0), όσο και κόντρα στην Τουρκία (4-1), με τους Γεωργιανούς να ψάχνουν ένα «τρελό» σενάριο για να βρεθούν στη 2η θέση του ομίλου και να προσπεράσουν την Τουρκία του Βιντσέντσο Μοντέλα.

Τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στην ανδρική ομάδα της Εσθονίας κατέγραψε ο 20χρονος Κάρελ Μούστμα, επιθετικός του ΠΑΟΚ Β, αγωνιζόμενος για 8 λεπτά κόντρα στην Ιταλία (1-3) και 32 λεπτά απέναντι στη Μολδαβία (1-1), με τον νεαρό φορ του Δικεφάλου να δείχνει πολύ καλά στοιχεία χθες (14/10), αγωνιζόμενος ως δεξί εξτρέμ. Χωρίς ελπίδες πρόκρισης (και) η Εσθονία, που βρίσκεται στην 4η θέση του ομίλου της.

Μαγική Ελπίδων και φιλικών συνέχεια για τους «μικρούς»

Η Εθνική Ελπίδων του Γιάννη Ταουσιάνη «τρελαίνει» κόσμο, κάνοντας το 2/2 σε τρεις μέρες απέναντι σε Γερμανία (3-2) και Λετονία (1-0) σε Ιένα και Ρίγα αντίστοιχα. Από πλευράς ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Μοναστηρλής δεν αγωνίστηκε στα δύο παιχνίδια, όπως και ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης, ο οποίος γύρισε νωρίτερα λόγω ενοχλήσεων που αντιμετώπιζε.

Με την Εθνική Ελπίδων της Κύπρου κατέγραψε συμμετοχή, περνώντας ως αλλαγή στο 79ο λεπτό, ο Λύσανδρος Παπαστυλιανού, μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ Β, με τους Κύπριους να γνωρίζουν την ήττα από τη Ρουμανία (2-0), έχοντας ελάχιστες ελπίδες πρόκρισης μετά το 0/3 στις πρώτες αγωνιστικές.

Όσον αφορά τα φιλικά των ομάδων Νέων, η Ελλάδα βρέθηκε στην Ουγγαρία για δύο φιλικά, με απολογισμό μία ήττα (1-0) και μία νίκη (0-4). Μία «ασπρόμαυρη» Εθνική Νέων, με εννιά παίκτες του Δικεφάλου να βρίσκονται στην αποστολή και να πρωταγωνιστούν. Ο Δημήτρης Μπαταούλας σκόραρε, ενώ ασίστ κατέγραψε ο Δημήτρης Μπέρδος, με τους Στάθη Μπελερή, Γιώργο Κοσίδη, Μπέντρι Ντούνγκα, Παύλο Τσιότα, Βασίλη Ελευθεριάδη, Θανάση Παπανικόπουλο και Ανέστη Μύθου να παίρνουν χρόνο συμμετοχής.

Ο Πάβελ Απιατσιόνακ βρέθηκε στο αρχικό σχήμα στα δύο νικηφόρα φιλικά της Εθνικής Νέων Λευκορωσίας απέναντι στη Μάλτα. Σύνολο 180 λεπτά συμμετοχής για τον 18χρονο υψηλόσωμο στόπερ του ΠΑΟΚ Β, με τη Λευκορωσία να επικρατεί 3-1 στο πρώτο φιλικό και 8-0 στο δεύτερο, δείχνοντας πανέτοιμη για τα προκριματικά του Νοεμβρίου.

Τέλος, ο Ευάγγελος Γκιόκα ταξίδεψε με την Αλβανία Κ19 στη μακρινή Ιρλανδία για δύο ακόμα φιλικά ενόψει των προκριματικών του EURO U19, με τους γείτονες να μετρούν μία νίκη (2-1) και μία ισοπαλία (2-2) και τον χαφ της «ασπρόμαυρης» Κ19 να περνάει ως αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι.