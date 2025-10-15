Σε Λεωφόρο και Λιβαδειά η Εθνική Ελπίδων - Παίζει στην Αθήνα μετά από 2,5 χρόνια!

Η αρμάδα του Γιάννη Ταουσιάνη τρελαίνει την Ευρώπη, κάνοντας το 3/3 στα προκριματικά του Euro 2021, με highlight φυσικά τη σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας.

Μάλιστα και οι τρεις νίκες της σημειώθηκαν εκτός έδρας, η χθεσινή επί της Λετονίας, χάριν στο τέρμα του Τζίμα.

Η UEFA ανακοίνωσε τις έδρες των δύο επόμενων αγώνων της, απέναντι σε Γεωργία (14/11) και Β.Ιρλανδία (17/11) που θα διεξαχθούν εντός έδρας.

Τους Γεωργιανούς μάλιστα θα τους φιλοξενήσει στη Λεωφόρο, δίνοντας το πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα έπειτα από διάστημα 2,5 ετών! Η προηγούμενη φορά ήταν στο 1-1 με τη Λευκορωσία, τον Μάρτιο του 2023, αφού έκτοτε όλα τα εντός έδρας ματς δόθηκαν στην Τρίπολη. Το παιχνίδι με τη Β.Ιρλανδία θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Λεβαδειακού.