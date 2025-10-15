Παγκόσμιο Κύπελλο: Η Αγγλία «άνοιξε τον χορό» στην Ευρώπη – Οι «28» που εξασφάλισαν την πρόκριση

Συνολικά 28 χώρες έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στο Μουντιάλ 2026. Από την Αγγλία και τη Βραζιλία μέχρι το Πράσινο Ακρωτήρι και την Ιορδανία, το τουρνουά των 48 ομάδων αρχίζει να παίρνει ξεκάθαρη μορφή. Αναλυτικά οι ομάδες που σχηματίζουν το παζλ και εκείνες που θα ακολουθήσουν!

Το βράδυ της Τρίτης (14/10) ολοκληρώθηκε μια ακόμη αγωνιστική στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με πέντε επιπλέον χώρες να σφραγίζουν το εισιτήριό τους για τα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού.



Η Ακτή Ελεφαντοστού, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Σενεγάλη και η Νότια Αφρική είναι πλέον ανάμεσα στις 28 εθνικές ομάδες που έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην τελική φάση.

Η Δευτέρα (13/10) είχε επίσης ιστορικό χαρακτήρα, καθώς το Πράσινο Ακρωτήρι πανηγύρισε για πρώτη φορά στην ιστορία του την πρόκριση σε Μουντιάλ. Το μικρό νησιωτικό αρχιπέλαγος, με πληθυσμό περίπου 600.000 κατοίκους, έγινε η δεύτερη μικρότερη χώρα που θα αγωνιστεί ποτέ στη διοργάνωση, μετά την Ισλανδία.

Στην Ευρώπη, η Αγγλία έγινε η πρώτη ομάδα που «κλείδωσε» τη συμμετοχή της, επικρατώντας εύκολα της Λετονίας με 5-0. Στον 2ο όμιλο, η Ελβετία προηγείται του Κοσόβου με τρεις βαθμούς διαφορά και δύο αγωνιστικές να απομένουν, ενώ στον 4ο όμιλο η Γαλλία κρατά τα ηνία, έχοντας προβάδισμα από την Ουκρανία.

Η Πορτογαλία, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2016, βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης με πέντε βαθμούς διαφορά από την Ουγγαρία, ενώ η Νορβηγία είναι κοντά στην επιστροφή της σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998, έχοντας προβάδισμα τριών βαθμών έναντι της Ιταλίας. Οι πιθανότητες είναι υπέρ και της Ολλανδίας με τρεις βαθμούς διαφορά σε σχέση με την δεύτερη Πολωνία.

Όσον αφορά την Αφρική και την Ασία, εκτός από τις πέντε νέες προκρίσεις της Τρίτης, η Σενεγάλη και η Νότια Αφρική επιστρέφουν στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, η δεύτερη μάλιστα για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν φιλοξένησε τη διοργάνωση.

Συνολικά, 28 χώρες έχουν εξασφαλίσει θέση στο Μουντιάλ 2026, ενώ απομένουν 20 ακόμη εισιτήρια για να συμπληρωθεί το παζλ των 48 ομάδων που θα συμμετάσχουν — αριθμός ρεκόρ σε σχέση με τις 32 που λάμβαναν μέρος στις προηγούμενες διοργανώσεις.

Η Βολιβία και η Νέα Καληδονία έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στα προκριματικά play-offs, από όπου θα προκύψουν και οι τελευταίες συμμετοχές.



Οι χώρες που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ 2026:

Μεξικό

Ηνωμένες Πολιτείες

Καναδάς

Αργεντινή

Αγγλία

Βραζιλία

Μαρόκο

Κολομβία

Ουρουγουάη

Σενεγάλη

Ιαπωνία

Ιράν

Νότια Κορέα

Εκουαδόρ

Αυστραλία

Αίγυπτος

Αλγερία

Παραγουάη

Τυνησία

Ακτή Ελεφαντοστού

Ουζμπεκιστάν

Κατάρ

Νότια Αφρική

Σαουδική Αραβία

Ιορδανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Γκάνα

Νέα Ζηλανδία