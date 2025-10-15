Athens Kallithea: Τέλος ο Μπράτσος μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό Β

Ακόμα μία αλλαγή σε πάγκο της Superleague 2, με τον Κώστα Μπράτσο να αποχωρεί από την Athens Kallithea.

H αθηναϊκή ομάδα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την γκέλα της Καλαμάτας και παρότι προηγήθηκε απέναντι στον Ολυμπιακό Β με 2-1, δέχτηκε την ανατροπή (2-3) στην έδρα της, σε αγώνα για την 5η αγωνιστική του νοτίου ομίλου της Suprleague 2. Ήταν η δεύτερη ήττα της Athens Kallithea που την άφησε στο -4 από την κορυφή και ο Κώστας Μπράτσος πλήρωσε το... μάρμαρο, αποχωρώντας πρόωρα από τον πάγκο της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κωνσταντίνο Μπράτσο.

Ο Αντώνης Πριόνας αναλαμβάνει καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή.