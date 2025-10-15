Τραμπ: Απειλεί να αφαιρέσει το Μουντιάλ από αμερικανική πόλη λόγω διαμάχης με την δήμαρχο

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να μεταφέρει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχουν προγραμματιστεί να λάβουν στα προάστια της Βοστώνης, αφού υποστήριξε ότι τμήματα της πόλης έχουν «καταληφθεί» από ταραχές.

Το Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, έδρα των New England Patriots του NFL, πρόκειται να φιλοξενήσει αγώνες καθώς οι ΗΠΑ συνδιοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά.

Την Τρίτη, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τη δήμαρχο της Βοστώνης, Μισέλ Γου, Δημοκρατική, την οποία χαρακτήρισε «έξυπνη αλλά ριζοσπάστρια της αριστεράς».

«Μπορούμε να τους αφαιρέσουμε τους αγώνες. Αγαπώ τους ανθρώπους της Βοστώνης και ξέρω ότι οι αγώνες είναι sold out, αλλά η δήμαρχός σας δεν είναι καλή».

Η δήμαρχος Γου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Associated Press για σχόλιο.

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κηρύξει πόλεις «μη ασφαλείς» για το Παγκόσμιο Κύπελλο και να αλλάξει το λεπτομερές σχέδιο φιλοξενίας που είχε επιβεβαιώσει η FIFA το 2022.

Το σχέδιο περιλαμβάνει αγώνες σε γήπεδα του NFL κοντά στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο

Το Gillette Stadium, έδρα των New England Patriots, είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει αγώνες του τουρνουά.

Ωστόσο, οι τοποθεσίες φιλοξενίας του Μουντιάλ δεν καθορίζονται από τον Τραμπ. Οι 11 πόλεις των ΗΠΑ — μαζί με τρεις στο Μεξικό και δύο στον Καναδά — έχουν υπογράψει συμβάσεις με τη FIFA, η οποία θα αντιμετώπιζε τεράστια νομικά και οργανωτικά προβλήματα αν επιχειρούσε αλλαγές μόλις οκτώ μήνες πριν από την έναρξη στις 11 Ιουνίου.

«Είναι το τουρνουά της FIFA, υπό τη δικαιοδοσία της FIFA· αυτή παίρνει τις αποφάσεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της FIFA, Βίκτορ Μονταλιάνι, νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε συνέδριο αθλητικών επιχειρήσεων στο Λονδίνο.

Αν κάποιος κάνει κακή δουλειά και θεωρήσω ότι υπάρχουν μη ασφαλείς συνθήκες, θα τηλεφωνήσω στον Τζιάνι — τον επικεφαλής της FIFA, που είναι καταπληκτικός — και θα του πω “ας μεταφερθούμε αλλού”, και θα το κάνει».