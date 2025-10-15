Πότερ: «Φανταστικό να είσαι προπονητής της εθνικής Σουηδίας, τρέφω αισθήματα για τη χώρα»

Ο Γκρέιαμ Πότερ έκανε μια ανοιχτή πως πρόσκληση στην Σουηδία, ώστε να αναλάβει την εθνική ομάδα.

Μετά την αποχώρησή τουαπό τη Γουέστ Χαμ και το διαζύγιο της Σουηδίας με τον Γιον Νταλ Τόμασον από τον πάγκο των Σκανδιναβών, ο Πότερ έκανε το άνοιγμά του

Η συνεργασία του με τον αγγλικό σύλλογο έλαβε τέλος νωρίς στη σεζόν, λόγω της απογοητευτικής πορείας της ομάδας, αφήνοντάς τον ελεύθερο να δει νέες προκλήσεις.

Με τη Σουηδία να είναι σε αναζήτηση νέου προπονητή, μετά την απομάκρυνση του Γιον Νταλ Τόμασον ο Πότερ καλοβλέπει την ευκαιρία να γυρίσει σε γνώριμα μέρη, δηλώνοντας πως το να προπονεί κανείς την την σκανδιναβική χώρα είναι φανταστικό.

«Είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω. Η δουλειά ως προπονητής της σουηδικής εθνικής ομάδας είναι φανταστική.

Έχω αισθήματα για τη Σουηδία. Αγαπώ τη χώρα και αγαπώ το σουηδικό ποδόσφαιρο. Έχω πολλά να είμαι ευγνώμων για το σουηδικό ποδόσφαιρο.

Έχω φτάσει στο σημείο όπου δεν χρειάζεται να λαμβάνω υπόψη τα οικονομικά ως λόγο για να δεχτώ ή να απορρίψω μια δουλειά».