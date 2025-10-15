Οι 28 που έχουν προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο έως τώρα

Εικοσιοκτώ ομάδες έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρουν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο για το καλοκαίρι του 2026.

Ανάμεσα του και χώρες - έκπληξη, αν δει κανείς ονόματα όπως Ιράν, Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήριο και Ισημερινός.

Αγγλία, Σενεγάλη, Ακτή Ελεφαντοστού ήταν οι νέες προσθήκες το βράδυ της Τρίτης (14/10) που κατάφεραν να κλειδώσουν μια θέση στα γήπεδα των ΗΠΑ , του Μεξικού και του Καναδά για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μάλιστα η Αγγλία έγινε πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που πήρε το μαγικό χαρτάκι για το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 5-0 επί της Λετονίας.

Οι 28 ομάδες που έχουν προκριθεί

Ηνωμένες Πολιτείες

Μεξικό

Καναδάς

Ιαπωνία

Νέα Ζηλανδία

Ιράν

Αργεντινή

Ουζμπεκιστάν

Νότια Κορέα

Ιορδανία

Αυστραλία

Βραζιλία

Ισημερινός

Ουρουγουάη

Παραγουάη

Κολομβία

Μαρόκο

Τυνησία

Αίγυπτος

Αλγερία

Γκάνα

Πράσινο Ακρωτήριο

Νότια Αφρική

Αγγλία

Ακτή Ελεφαντοστού

Σενεγάλη