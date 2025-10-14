Η Ουγγαρία χάλασε το πάρτι του Κριστιάνο, προκρίθηκε στο Μουντιάλ η Αγγλία!

Ο αειθαλής Κριστιάνο Ρονάλντο με δύο γκολ γύρισε το παιχνίδι με την Ουγγαρία, όμως ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ με γκολ στις καθυστερήσεις πάγωσε τους Ίβηρες (2-2) την ώρα που τα υπόλοιπα φαβορί είχαν εύκολο έργο.

Θέλει πάση θυσία να παίξει στο έκτο Μουντιάλ της καριέρας του και όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο παίρνει κάτι προσωπικά, αυτό δεν είναι καλό για τους αντιπάλους του.

Οι Ούγγροι έκαναν το… λάθος να προηγηθούν, μέσα στην Πορτογαλία, όμως ο CR7 τους έκανε κομπάρσους στην δική του παράσταση.

Στην 225η (!) του συμμετοχή με το εθνόσημο ο 40χρονος σούπερ σταρ με δύο γκολ δικής του ειδίκευσης γύρισε το παιχνίδι μόνος του (2-1), έφτασε τα 143 γκολ με την Εθνική και τα 948 συνολικά στην καριέρα του, κλέβοντας για μία ακόμα φορά την παράσταση.

Ωστόσο, εκεί που όλα έδειχναν πρόκριση για τους Ίβηρες ήρθε η ψυχρολουσία. Το γκολ του Σόμποσλαϊ στο 91ο λεπτό έγραψε το 2-2 και πλέον, οι Πορτογάλοι θέλουν μία νίκη ακόμα για να κλειδώσουν την πρόκριση.

Η Αγγλία μετά το επιβλητικό 0-5 στην Ρίγα επί της Λετονίας κλείδωσε το εισιτήριο για την τελική φάση, ενώ πολύ κοντά βρίσκονται και η Ισπανία (4-0 την Βουλγαρία) σε ένα ακόμα σόου του Μίκελ Μερίνο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ για τους αγώνες της προκριματικής φάσης έχουν ως εξής

5ος όμιλος

Ισπανία - Βουλγαρία 4-0

(35’, 57’ Μερίνο, 79’ αυτ. Τσέρνεφ, 93’ πεν. Ογιαρθάμπαλ)

Τουρκία - Γεωργία 4-1

(14’ Γιλντίζ, 22’, 52’ Ντεμιράλ, 35’ Ακγκούν / 65’ Κοτσορασβίλι)

6ος όμιλος

Ιρλανδία - Αρμενία 1-0

(70’ Φέργκιουσον)

Πορτογαλία - Ουγγαρία 2-2

(22’, 45’+3’ Κριστιάνο Ρονάλντο / 8’ Ζάλαϊ, 91’ Σόμποσλαϊ)

9ος όμιλος

Εσθονία - Μολδαβία 1-1

(12’ Κάιτ / 64’ Μποντιστάνου)

Ιταλία - Ισραήλ 3-0

(45’+2’ πεν. 74’ Ρετέγκι, 90’+3’ Μαντσίνι)

11ος όμιλος

Ανδόρα - Σερβία 1-3

(17’ Λόπεθ / 19’ αυτ. Γκαρσία, 54’ Βλάχοβιτς, 77’ Μίτροβιτς)

Λετονία - Αγγλία 0-5

(26’ Γκόρντον, 44’, 45’+4’ Κέιν, 59’ αυτ. Τόνισεφς, 86’ Έζε)