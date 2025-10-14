Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Ξύλο με… κελεμπίες: Φοβερά σκηνικά και «ντου» στο ντέρμπι του Κόλπου! (vid) 14-10-2025 23:05 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Λίγο μετά το δεύτερο γκολ του Κατάρ που το έστειλε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι παίκτες του ήρθαν στα χέρια με… οπαδούς των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που μπούκαραν στο γήπεδο! Χάνουν και οι chasers: Εάν λυσεις τον γρίφο του βασιλιά τότε έχεις ένα απ’ τα υψηλότερα IQ στην Ελλάδα menshouse.gr Μήνυμα Αλαφούζου μετά τη διπλή παραίτηση instanews.gr Ανάλυση: Πώς και γιατί UEFA ξαναμοιράζει την (τηλεοπτική) πίτα dailymedia.gr Έπεσαν καμπάνες: Τα άκουσε η ΕΡΤ για το φιάσκο στο ντέρμπι αιωνίων dailymedia.gr Η Ζωρζέτα και η αντιστράτηγος: Οι γυναίκες που βάζει στο νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr Η μισή Ελλάδα ψωνίζει από ‘κει: Η εταιρία που με 8 υπαλλήλους βγάζει κέρδος 120 εκατομμύρια, περνάει κάτω απ’ τα ραντάρ menshouse.gr Χωρίς «φτιασίδια», ντεκόρ και design: Το λιτό και οικονομικό μαγαζί που γράφει ιστορία εδώ και 40 χρόνια με ένα μόνο πιάτο menshouse.gr Ο νέος Μαξίμοβιτς που φέρνει στο 8 ο ΠΑΟ menshouse.gr Ξύλο με… κελεμπίες: Φοβερά σκηνικά και «ντου» στο ντέρμπι του Κόλπου! (vid) SHARE