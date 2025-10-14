Ποιος άλλος; Ο Κριστιάνο… (vid)

Με κοντινή προβολή σε κενή εστία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημειώνει το 1-1 για την Πορτογαλία απέναντι στην Ουγγαρία και σημειώνει το 142ο γκολ του με τους Ίβηρες (και 947ο συνολικά στην καριέρα του) στην 225η συμμετοχή του με το εθνόσημο!