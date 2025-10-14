Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Ποιος άλλος; Ο Κριστιάνο… (vid) 14-10-2025 22:15 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Πορτογαλία ΠΡΟΣΩΠΑ Κριστιάνο Ρονάλντο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με κοντινή προβολή σε κενή εστία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημειώνει το 1-1 για την Πορτογαλία απέναντι στην Ουγγαρία και σημειώνει το 142ο γκολ του με τους Ίβηρες (και 947ο συνολικά στην καριέρα του) στην 225η συμμετοχή του με το εθνόσημο! Έπεσαν καμπάνες: Τα άκουσε η ΕΡΤ για το φιάσκο στο ντέρμπι αιωνίων dailymedia.gr «Ήταν όσο πιο κοντά γίνεται στο μοιραίο»: Τι συνέβη με την πτήση της Ryanair που απείχε 6 λεπτά από την συντριβή menshouse.gr Χολμς, Γιούρτσεβεν, Παπαγιάννης… menshouse.gr Η Ζωρζέτα και η αντιστράτηγος: Οι γυναίκες που βάζει στο νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr Ρούμπεν Σεμέντο reloaded: Η επιστροφή ενός ηγέτη της άμυνας που έχασε το δρόμο του menshouse.gr 99 στους 100 δεν έχουν την εξυπνάδα για να τον απαντήσουν: Εάν λύσεις τον γρίφο ευφυΐας του φούρναρη τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr Μήνυμα Αλαφούζου μετά τη διπλή παραίτηση instanews.gr Ανάλυση: Πώς και γιατί UEFA ξαναμοιράζει την (τηλεοπτική) πίτα dailymedia.gr Ποιος άλλος; Ο Κριστιάνο… (vid) SHARE