Φοβερό κορεό στην Τουρκία με πρωταγωνιστή τον Οσμάν!

Λίγο πριν από την σέντρα της αναμέτρησης της Τουρκίας με την Γεωργία, οι γείτονες σήκωσαν ένα πολύ εντυπωσιακό πανό με πρωταγωνιστή και τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού!

Να, που η μορφή του Τζέντι Οσμάν εμφανίστηκε και σε ποδοσφαιρικό γήπεδο! Λίγο πριν από την σέντρα της αναμέτρησης της Τουρκίας με την Γεωργία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στην πόλη Κοτσαέλι, οι γείτονες τίμησαν τρεις εμβληματικές μορφές το τουρκικού αθλητισμού.

Όλο το γήπεδο βάφτηκε κόκκινο και στο κέντρο του γηπέδου εμφανίστηκαν τρία μεγάλα πανό με τις μορφές του Χακάν Τσαλχάνογλου, Τζέντι Οσμάν και Εντά Ερντέμ (αρχηγός της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών) σε ένα πολύ εντυπωσιακό σκηνικό.