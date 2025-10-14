Λουτσέσκου για Μαρίν: «Θα έβγαινε ούτως ή άλλως εκτός πλάνων μετά την Κύπρο, ήθελα να το κάνω με διακριτικότητα»!

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ρουμανίας Μιρτσέα Λουτσέσκου με δηλώσεις του αποφάσισε να αποκαλύψει τους πραγματικούς λόγους που άφησε εκτός τον Ραζβάν Μαρίν για το παιχνίδι με την Αυστρία.

Ουσιαστικά επισήμανε στην ιστοσελίδα gsp.ro πως θα άφηνε ούτως ή άλλως εκτός ομάδας τον διεθνή μέσο της ΑΕΚ μετά την ισοπαλία με την Κύπρο (και κάποια λάθη που έκανε ο παίκτης) και υπονόησε πως ο τραυματισμός του ήταν πρόσχημα για να δικαιολογήσει την απόφασή του.

Νωρίτερα θυμίζουμε πως ο Ραζβάν Μαρίν ουσιαστικά φωτογράφισε τα όσα περιέγραψε τώρα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου λέγοντας πως «θα προτιμούσα να μου πει ευθέως ότι δεν ήμουν απαραίτητος» αφού επί της ουσίας τραυματισμός δεν υπήρχε από την στιγμή που η μαγνητική βγήκε καθαρή.

«Δεν είχα τίποτα με τον Ράζβαν Μάριν. Αλλά στην Κύπρο χάσαμε το γήπεδο εξαιτίας του. Με τους άλλους χάσαμε τα πάντα, χάσαμε το παιχνίδι εκεί. Το ίδιο και στη Βιέννη. Δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι, τότε πήρα την απόφαση», τονισε αρχικά.

Εκείνη τη στιγμή, ο παρουσιαστής παρενέβη: «Άρα δεν μπορούσες να συνεχίσεις ούτε με τον Ράζβαν Μάριν ούτε με τον Στάντσιου».

Ο Λουτσέσκου συνέχισε: «Αυτό συνέβη, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ήθελα να το κάνω με διακριτικότητα, κομψότητα και τον οφειλόμενο σεβασμό. Είχα εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είπε ότι πονούσε, έφυγε από την προπόνηση. Δεν προπονήθηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μετά τον αγώνα με τη Μολδαβία, έκανε 5 λεπτά, συν 3 λεπτά. 8 λεπτά, αυτό δεν είναι προπόνηση. Και την Παρασκευή, δεν έκανε καμία προπόνηση».