PAOK Academy: Με 7 «ασπρόμαυρους» η Εθνική Παίδων στη Γεωργία

Με επτά παίκτες της Κ17 του ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Τιφλίδα της Γεωργίας η Εθνική Παίδων για τα προκριματικά του ερχόμενου EURO.

Το PAOK Academy αποτελεί σταθερά τα τελευταία χρόνια «τροφοδότη» των... μικρών Εθνικών ομάδων, με την Παίδων να ταξιδεύει τις επόμενες μέρες στην Τιφλίδα για τα προκριματικά του επόμενου EURO.

Η Ελλάδα θα δώσει δύο ματς στη Γεωργία, με την Ισλανδία στις 27/10 και με την οικοδέσποινα στις 30/10, με τις δύο πρώτες ομάδες να προκρίνονται στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης, στην οποία θα συμμετάσχουν 28 χώρες για να προκύψουν τα 8 πολυπόθητα εισιτήρια.

Από πλευράς ΠΑΟΚ θα ταξιδέψουν με τη «Γαλανόλευκη» οι Γιώργος Νικολαϊδης, Θοδωρής Καλπάκης, Νίκος Χαλδέζος, Γιάννης Τσιάλης, Γιάννης Γκέρσος, Μάριος Ματέρα, Κωνσταντίνος Σούβλατζης, όλοι βασικά στελέχη της «ασπρόμαυρης» Κ17, η οποία υποδέχεται το Σάββατο την ΑΕΚ στη Σουρωτή.