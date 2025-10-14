Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ η Γιαννακά

Η Βασιλική Γιαννακά είναι ξανά παίκτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, γυρίζοντας πάλι στο σπίτι της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών, ανακοινώνουν την έναρξη τριετούς συνεργασίας με την αθλήτρια, Βασιλική Γιαννάκα.

Γεννημένη στις 13/10/2004, η Βασιλική Γιαννακά αγωνίζεται φουλ μπακ-εξτρέμ, τόσο στην δεξιά, όσο και στην αριστερή πλευρά, και έχει ύψος 165cm.

Το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ, είναι στην ευχάριστη θέση να έχει στις τάξεις της και πάλι, ένα δικό της παιδί, η οποία μπολιάστηκε με το επίπεδο του πρωταθλητισμού, και συνέβαλλε στις επιτυχίες του και στην ευρωπαϊκή καταξίωση του.

Έκανε τα πρώτα της βήματα στο ποδόσφαιρο γυναικών από την ΑΕΚ Μεσολογγίου το 2016, μένοντας εκεί έως το 2021. Σε αυτή την πενταετία σε 75 συμμετοχές πέτυχε 27 τέρματα, ενώ οι εμφανίσεις της, της άνοιξαν την... πόρτα της Εθνικής Κορασίδων.

Το 2021 ήρθε στον ΠΑΟΚ, μένοντας έως το 2024. Στον Δικέφαλο κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελλο, πετυχαίνοντας σε 58 εμφανίσεις 15 τέρματα, ούσα πλέον και αναπόσπαστο κομμάτι της Εθνικής γυναικών σε πολύ νεαρή ηλικία. Τη σεζόν 2022-23 αναδείχθηκε η καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ, ενώ τη σεζόν 2023-24 συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος.

Επόμενος σταθμός της καριέρας της ήταν η Växjö, του σουηδικού πρωταθλήματος, ενός εκ των κορυφαίων της Ευρώπης, στο οποίο απέκτησε πολύτιμες και σημαντικές παραστάσεις. Σε 13 εμφανίσεις πέτυχε ένα τέρμα, έχοντας σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της ομάδας της.

Πλέον, επιστρέφει και πάλι στον ΠΑΟΚ, στην σεζόν όπου ο σύλλογος συμπληρώνει τα 100 χρόνια του, με στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη των υψηλών στόχων του. Στον Δικέφαλο θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μετά από τις 01/01/2026, ενώ προπονείται κανονικά με την ομάδα.

Καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου, Βασιλική!