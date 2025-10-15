Πέπε: «Θα είναι δύσκολο για εμάς όταν ο Κριστιάνο σταματήσει»

Ο Πέπε μίλησε για την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο όταν εκείνη συμβεί και το πόσο δύσκολο θα είναι.

Οι δυο τους υπήρξαν συμπαίκτες τόσο στην Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και στην Εθνική Πορτογαλίας και ο Πέπε δεν μπορεί παρά να μην θέλει να σκέφτεται την στιγμή που ο Κριστιάνο θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Μάλιστα τόνισε πως θα είναι περίεργο όταν ο κόσμος θα ανοίγει την τηλεόραση και δεν θα βλέπει τον Πορτογάλο σταρ να αγωνίζεται.

Οι δηλώσεις του Πέπε

«Θα είναι δύσκολο για εμάς και για τους φιλάθλους, όταν αποφασίσει να σταματήσει. Να ανοίγουμε την τηλεόραση και να μη βλέπουμε πια το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο θα είναι περίεργο».