Οι 100 κορυφαίοι όλων των εποχών - Πρώτος ο Μέσι, εκτός πεντάδας ο Κρόιφ (pic)

Η σελίδα Gol De Corazon, που ασχολείται με το ποδόσφαιρο ανά τον κόσμο, παρουσίασε την λίστα με τους 100 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών.

Στην λίστα, ο Λιονέλ Μέσι κατέχει την πρώτη θέση, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να έρχεται δεύτερος.

Την πεντάδα συμπληρώνουν κατά σειρά οι Πελέ, Ντιέγκο Μαραντόνα και Αλφρέντο Ντι Στέφανο. Την 100άδα κλείνει ο Τζορτζ Χάγκι.

Το γεγονός πως ο Ντιέγκο Μαραντόνα αλλά και ο Πελέ δεν βρέθηκαν στις δύο πρώτες θέσεις σήκωσε αρκετές αντιδράσεις από το φίλαθλο κοινό που ακολουθεί την σελίδα, ενώ αίσθηση προκάλεσε ότι εκτός της 10άδας είναι ο Φαν Μπάστεν.

Οι 100 καλύτεροι παίκτες όλων των εποχών σύμφωνα με την Gol De Corazon