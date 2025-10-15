Οι 100 κορυφαίοι όλων των εποχών - Πρώτος ο Μέσι, εκτός πεντάδας ο Κρόιφ (pic)

Στην λίστα, ο Λιονέλ Μέσι κατέχει την πρώτη θέση, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να έρχεται δεύτερος.
Την πεντάδα συμπληρώνουν κατά σειρά οι Πελέ, Ντιέγκο Μαραντόνα και Αλφρέντο Ντι Στέφανο. Την 100άδα κλείνει ο Τζορτζ Χάγκι.
Το γεγονός πως ο Ντιέγκο Μαραντόνα αλλά και ο Πελέ δεν βρέθηκαν στις δύο πρώτες θέσεις σήκωσε αρκετές αντιδράσεις από το φίλαθλο κοινό που ακολουθεί την σελίδα, ενώ αίσθηση προκάλεσε ότι εκτός της 10άδας είναι ο Φαν Μπάστεν.
Οι 100 καλύτεροι παίκτες όλων των εποχών σύμφωνα με την Gol De Corazon