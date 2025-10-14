Παναθηναϊκός: Ξανά εκτός Πελίστρι-Σάντσες, προπονήθηκε ο Ντραγκόφσκι

Επιστροφή στις προπονήσεις για τους «πράσινους», με τους διεθνείς να έχουν μία έξτρα μέρα ξεκούρασης – Ενσωματώθηκε ο Πολωνός τερματοφύλακας.

Οι υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων ανήκουν στο παρελθόν. Το «Γ. Καλαφάτης» υποδέχτηκε ξανά τους παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά το ρεπό της Δευτέρας. Την Τρίτη (14/10) το απόγευμα ο έγινε προπόνηση και ουσιαστικά άρχισε η προετοιμασία για το κρίσιμο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο Χρήστος Κόντης είδε ξανά τους παίκτες που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς να μένουν εκτός. Πελίστρι και Σάντσες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, με τις πιθανότητες να προλάβει κάποιος το παιχνίδι του «Κλ. Βικελίδης», να είναι ελάχιστες. Θεραπεία έκαναν Ντέσερς και Μπόκος.

Αντίθετα, κανονικά προπονήθηκε ο Ντραγκόφσκι που επέστρεψε νωρίτερα από την Εθνική Πολωνίας. Με την ανησυχία που προκάλεσαν δημοσιεύματα από τη χώρα του αναφορικά με τις ενοχλήσεις του στη μέση, να εξαφανίζεται.

Την Τετάρτη θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι Μπακασέτας, Σιώπης, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν και Μπρέγκου. Οι συγκεκριμένοι διεθνείς πήραν μία έξτρα μέρα για ξεκούραση.

Αναφορικά με το πρόγραμμα, οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με τελειώματα.