Η φωτογράφιση των ακαδημιών του Λεβαδειακού με ηχηρό μήνυμα (vid)

Ο Λεβαδειακός επενδύει και στο μέλλον, καθώς ήδη πολλά από τα σπλάχνα των ακαδημιών του αγωνίζονται με την πρώτη ομάδα στην Super League.
Αυτή την φορά οι Βοιωτοί θέλησαν να «συστήσουν» το νέο αίμα στους φιλάθλους τους, με παρασκήνια από την φωτογράφιση, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα.
«Το μέλλον είναι εδώ - με πάθος, ενέργεια και χρώμα πράσινο και μπλε»
📸 Photoshooting με τις Ακαδημίες! Το μέλλον είναι εδώ — με πάθος, ενέργεια και χρώμα πράσινο και μπλε. 💚💙/ Photoshooting day with the Levadiakos’ academy. The future is here! 👊 #LevadiakosFC #Photoshooting #LevadiakosAcademiesPosted by Levadiakos FC / ΠΑΕ Λεβαδειακός on Tuesday, October 14, 2025