Η φωτογράφιση των ακαδημιών του Λεβαδειακού με ηχηρό μήνυμα (vid)

Η ομάδα του Λεβαδειακού έκανε photoshoot με τις ακαδημίες της και το μοιράστηκε με το φίλαθλο κοινό της στα Social Media.

Ο Λεβαδειακός επενδύει και στο μέλλον, καθώς ήδη πολλά από τα σπλάχνα των ακαδημιών του αγωνίζονται με την πρώτη ομάδα στην Super League.

Αυτή την φορά οι Βοιωτοί θέλησαν να «συστήσουν» το νέο αίμα στους φιλάθλους τους, με παρασκήνια από την φωτογράφιση, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα.

«Το μέλλον είναι εδώ - με πάθος, ενέργεια και χρώμα πράσινο και μπλε»