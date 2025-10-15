MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η φωτογράφιση των ακαδημιών του Λεβαδειακού με ηχηρό μήνυμα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η ομάδα του Λεβαδειακού έκανε photoshoot με τις ακαδημίες της και το μοιράστηκε με το φίλαθλο κοινό της στα Social Media.

Ο Λεβαδειακός επενδύει και στο μέλλον, καθώς ήδη πολλά από τα σπλάχνα των ακαδημιών του αγωνίζονται με την πρώτη ομάδα στην Super League.

Αυτή την φορά οι Βοιωτοί θέλησαν να «συστήσουν» το νέο αίμα στους φιλάθλους τους, με παρασκήνια από την φωτογράφιση, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα.

«Το μέλλον είναι εδώ - με πάθος, ενέργεια και χρώμα πράσινο και μπλε»

📸 Photoshooting με τις Ακαδημίες! Το μέλλον είναι εδώ — με πάθος, ενέργεια και χρώμα πράσινο και μπλε. 💚💙/ Photoshooting day with the Levadiakos’ academy. The future is here! 👊 #LevadiakosFC #Photoshooting #LevadiakosAcademies

Posted by Levadiakos FC / ΠΑΕ Λεβαδειακός on Tuesday, October 14, 2025
Η φωτογράφιση των ακαδημιών του Λεβαδειακού με ηχηρό μήνυμα (vid)