Sold out στα εισιτήρια του Ολυμπιακού για Μπαρτσελόνα - Δεν έδωσαν επιπλέον οι «μπλαουγκράνα»

Με την στήριξη των φιλάθλων του θα αγωνιστεί στο Μονζουίκ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (21/10, 19:45).

Οι φίλοι των Πειραιωτών εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια που έδωσαν οι «μπλαουγκράνα» για την μεγάλη αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League την επόμενη Τρίτη (21/10, 19:45) στο Στάδιο Μονζουίκ.

Με τον κόσμο στο πλευρό του το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα προσπαθήσει να αποσπάσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα σε μία... υπερδύναμη του ποδοσφαίρου, όπως η Μπαρτσελόνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» μάλιστα ζήτησαν επιπλέον εισιτήρια για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες των φιλάθλων τους και την αυξημένη ζήτηση, αλλά οι Ισπανοί απάντησαν αρνητικά στο αίτημα του Ολυμπιακού.

