Sold out στα εισιτήρια του Ολυμπιακού για Μπαρτσελόνα - Δεν έδωσαν επιπλέον οι «μπλαουγκράνα»

Οι φίλοι των Πειραιωτών εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια που έδωσαν οι «μπλαουγκράνα» για την μεγάλη αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League την επόμενη Τρίτη (21/10, 19:45) στο Στάδιο Μονζουίκ.
Με τον κόσμο στο πλευρό του το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα προσπαθήσει να αποσπάσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα σε μία... υπερδύναμη του ποδοσφαίρου, όπως η Μπαρτσελόνα.
Οι «ερυθρόλευκοι» μάλιστα ζήτησαν επιπλέον εισιτήρια για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες των φιλάθλων τους και την αυξημένη ζήτηση, αλλά οι Ισπανοί απάντησαν αρνητικά στο αίτημα του Ολυμπιακού.