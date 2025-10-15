Κούνια: «Νιώθω ότι είμαι πολύ καιρό στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Ματέους Κούνια μίλησε για τον χρόνο του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι τώρα και τόνισε πως νιώθει σαν να είναι πολύ καιρό εκεί.

Η μεταγραφή του στην ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ έκανε αίσθηση και φαίνεται πως ο παίκτης θέλει να δικαιώσει τις προσδοκίες τόσο των φιλάθλων όσο και των ανθρώπων που τον εμπιστεύτηκαν.

«Έχουν περάσει μόλις δύο μήνες από τότε που ήρθα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά νιώθω σαν να είμαι εδώ πολύ περισσότερο.

Πρέπει να φέρω αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό, γιατί είμαι μια “μεγάλη” μεταγραφή. Όλα αυτά βοηθούν πολύ ώστε να προσαρμοστώ γρηγορότερα και να αισθάνομαι όσο το δυνατόν καλύτερα και στην εθνική ομάδα».