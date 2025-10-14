Ντιέγκο Αρίας: από τον ΠΑΟΚ, στον πάγκο της Ατλέτικο Νασιονάλ

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για την εσωτερική προαγωγή του άλλοτε διεθνούς Κολομβιανού παίκτη του Δικεφάλου του Βορρά.

Θυμάστε τον Ντιέγκο Αρίας; Ο Κολομβιανός μέσος που φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ τη σεζόν 2011, έπειτα από τη μεταγραφή του από την Όνσε Κάλντας, επιστρέφει στο προσκήνιο αυτή τη φορά από τον πάγκο.

Ο άλλοτε διεθνής άσος, που κατέγραψε 25 συμμετοχές και 1 γκολ με τον «Δικέφαλο του Βορρά» (διακρίνεται αριστερά στη φωτ.) αποχώρησε από τη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 2012 για να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία με την Κρουζέιρο.

Έπειτα από μια πολυετή πορεία στα γήπεδα της Λατινικής Αμερικής, ο Αρίας έχει πλέον κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και στα 40 του χρόνια, έχει στραφεί στην προπονητική.

Πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα πρώτου προπονητή στην Ατλέτικο Νασιονάλ, μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Κολομβίας.

Αρχικά ήταν υπηρεσιακός τεχνικός μετά την αποχώρηση του Χαβιέ Γκαντόλφι στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα μίλησαν από μόνα τους: σε τέσσερις αγώνες, η ομάδα του Αρίας μετρά τρεις νίκες και μία ισοπαλία, πείθοντας τη διοίκηση να του δώσει μόνιμα τα «ηνία» της τεχνικής ηγεσίας.

Ο πρώην μέσος του ΠΑΟΚ φαίνεται πως βρήκε ήδη τον δρόμο του και από τον πάγκο, ανοίγοντας ένα νέο, ενδιαφέρον κεφάλαιο στην καριέρα του.