Στον Παναθηναϊκό η Στεργιούλη

Σε μια ακόμα σημαντική μεταγραφική προσθήκη προχώρησε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, καθώς έντυσε στα «πράσινα» τη Στεφανία Στεργιούλη.

Η 20χρονη μπακ βρίσκεται στον χώρο του ποδοσφαίρου από το 2014 έχοντας συλλέξει πλούσιες εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο.

Το 2019 πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Κορασίδων, ενώ από το 2021 έως και το 2024 αγωνίστηκε με τα Τρίκαλα 2011 στην Α’ Εθνική.Τη σεζόν 2024-2025 μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί σταθερό μέλος των μικρών εθνικών ομάδων, με συμμετοχές τόσο στις Κορασίδες όσο και στις Νεανίδες, έχοντας μάλιστα πετύχει και 1 γκολ με το εθνόσημο.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com τόνισε «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που έρχομαι στον Παναθηναϊκό, μια ομάδα με τόσο ένδοξη ιστορία και που αναμφισβήτητα έχει εξέχουσα θέση στον χώρο του αθλητισμού. Ανυπομονώ να φορέσω τα «πράσινα» και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου δείξανε και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη χρονιά χωρίς τραυματισμούς».

Το βιογραφικό της:

2014-2024 Τρίκαλα 2011

2024-2025 ΑΕΚ

2025 Αχαρναϊκός